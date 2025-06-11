Тиджани РЕЙНДЕРС: «Мне подходит стиль игры Манчестер Сити»

Нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс стал игроком «Манчестер Сити». Стороны подписали контракт до лета 2030 года.

Предыдущие два сезона Тиджани Рейндерс провел в «Милане». В прошлом чемпионате Италии полузащитник сыграл 54 матча на клубном уровне. Забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач.

Игрок готов к новому вызову. Рейндерс считает, что переход в команду Пепа Гвардиолы позволит ему развить свои профессиональные качества.

«Моя цель развивать себя как полузащитник – стать еще более универсальным игроком. Футбол – это победы, и я надеюсь выиграть как можно больше трофеев здесь, в «Манчестер Сити».

Все знают, как в целом играет «Манчестер Сити» и какой у него стиль игры. Доминировать на поле над соперниками и играть в атакующий футбол. Это мне больше всего подходит.

Я полузащитник, который любит участвовать в построении атак из глубины поля и в итоге подавать мяч нападающим и создавать моменты. Иногда я также пытаюсь забивать голы сам», – сказал Тиджани Рейндерс.