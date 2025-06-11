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  4. Тиджани РЕЙНДЕРС: «Мне подходит стиль игры Манчестер Сити»
Англия
11 июня 2025, 20:32 | Обновлено 11 июня 2025, 20:54
248
0

Тиджани РЕЙНДЕРС: «Мне подходит стиль игры Манчестер Сити»

Нидерландский полузащитник прокомментировал свой трансфер в клуб АПЛ

11 июня 2025, 20:32 | Обновлено 11 июня 2025, 20:54
248
0
Тиджани РЕЙНДЕРС: «Мне подходит стиль игры Манчестер Сити»
ФК Манчестер Сити. Тиджани Рейндерс

Нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс стал игроком «Манчестер Сити». Стороны подписали контракт до лета 2030 года.

Предыдущие два сезона Тиджани Рейндерс провел в «Милане». В прошлом чемпионате Италии полузащитник сыграл 54 матча на клубном уровне. Забил 15 мячей и отдал 5 голевых передач.

Игрок готов к новому вызову. Рейндерс считает, что переход в команду Пепа Гвардиолы позволит ему развить свои профессиональные качества.

«Моя цель развивать себя как полузащитник – стать еще более универсальным игроком. Футбол – это победы, и я надеюсь выиграть как можно больше трофеев здесь, в «Манчестер Сити».

Все знают, как в целом играет «Манчестер Сити» и какой у него стиль игры. Доминировать на поле над соперниками и играть в атакующий футбол. Это мне больше всего подходит.

Я полузащитник, который любит участвовать в построении атак из глубины поля и в итоге подавать мяч нападающим и создавать моменты. Иногда я также пытаюсь забивать голы сам», – сказал Тиджани Рейндерс.

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Сергей Турчак Источник: ФК Манчестер Сити
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