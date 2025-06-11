Презентовал сам Месси. Интер Майами показал третий комплект формы

Клуб из MLS «Интер Майами» представил третий комплект игровой формы. На фотосессию пригласили главную звезду команды – Лионеля Месси.

Футболки от Reebok получили основной цвет голубой, с розовыми и белыми вставками. Шорты – белого цвета.

Уже 15 июня «Интер Майами» начнет свой путь за трофеем Клубного чемпионата мира. Первым соперником команды будет египетский «Аль-Ахли».

Также в группе с американским клубом – португальский «Порту» (19.06) и бразильский «Палмейрас» (24.06).

«Интер» Майами был включен в соревнования президентом ФИФА Джанни Инфантино по результатам регулярного чемпионата и победы в MLS Supporters' Shield.