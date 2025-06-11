Презентовал сам Месси. Интер Майами показал третий комплект формы
Команда готовится сыграть на Клубном чемпионате мира
Клуб из MLS «Интер Майами» представил третий комплект игровой формы. На фотосессию пригласили главную звезду команды – Лионеля Месси.
Футболки от Reebok получили основной цвет голубой, с розовыми и белыми вставками. Шорты – белого цвета.
Уже 15 июня «Интер Майами» начнет свой путь за трофеем Клубного чемпионата мира. Первым соперником команды будет египетский «Аль-Ахли».
Также в группе с американским клубом – португальский «Порту» (19.06) и бразильский «Палмейрас» (24.06).
«Интер» Майами был включен в соревнования президентом ФИФА Джанни Инфантино по результатам регулярного чемпионата и победы в MLS Supporters' Shield.
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