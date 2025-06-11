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  4. Презентовал сам Месси. Интер Майами показал третий комплект формы
Клубный чемпионат мира
11 июня 2025, 20:13 | Обновлено 11 июня 2025, 20:53
459
1

Презентовал сам Месси. Интер Майами показал третий комплект формы

Команда готовится сыграть на Клубном чемпионате мира

11 июня 2025, 20:13 | Обновлено 11 июня 2025, 20:53
459
1
Презентовал сам Месси. Интер Майами показал третий комплект формы
B/R Footbal

Клуб из MLS «Интер Майами» представил третий комплект игровой формы. На фотосессию пригласили главную звезду команды – Лионеля Месси.

Футболки от Reebok получили основной цвет голубой, с розовыми и белыми вставками. Шорты – белого цвета.

Уже 15 июня «Интер Майами» начнет свой путь за трофеем Клубного чемпионата мира. Первым соперником команды будет египетский «Аль-Ахли».

Также в группе с американским клубом – португальский «Порту» (19.06) и бразильский «Палмейрас» (24.06).

«Интер» Майами был включен в соревнования президентом ФИФА Джанни Инфантино по результатам регулярного чемпионата и победы в MLS Supporters' Shield.

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Интер Майами Лионель Месси игровая форма клубный чемпионат мира по футболу
Александр Сильченко Источник: X (Twitter)
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Схоже, що дизайн розробляв той самий геній, що і бельгійцям. 
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