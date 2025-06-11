Известно, где Шахтер будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне
«Горняки» будут проводить поединки на стадионе «Олимпия»
Донецкий «Шахтер» определился, где будет проводить матчи еврокубков в сезоне 2025/26.
По информации источника, «горняки» будут играть на стадионе «Олимпия», который находится в городе Любляна, Словения.
«Шахтер» уже десятого июля стартует в сезоне еврокубков, где сыграет в первом квалификационном раунде Лиги Европы.
Отмечается, что такой выбор связан с тем, что в Словении «Шахтер» будет проводить предсезонные сборы, поэтому стадион в Люблине будет удобным с точки зрения логистики.
Ранее сообщалось, что «Шахтеру» интересен 29-летний вратарь «Трабзонспора» и сборной Турции.
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