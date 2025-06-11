Известно, где Шахтер будет играть матчи еврокубков в следующем сезоне

Донецкий «Шахтер» определился, где будет проводить матчи еврокубков в сезоне 2025/26.

По информации источника, «горняки» будут играть на стадионе «Олимпия», который находится в городе Любляна, Словения.

«Шахтер» уже десятого июля стартует в сезоне еврокубков, где сыграет в первом квалификационном раунде Лиги Европы.

Отмечается, что такой выбор связан с тем, что в Словении «Шахтер» будет проводить предсезонные сборы, поэтому стадион в Люблине будет удобным с точки зрения логистики.

Ранее сообщалось, что «Шахтеру» интересен 29-летний вратарь «Трабзонспора» и сборной Турции.