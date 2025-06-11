Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна сумма общей задолженности в Ворскле
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 18:52 |
1664
0

Стала известна сумма общей задолженности в Ворскле

Вряд ли клуб сможет поставить задачу вернуться в УПЛ

11 июня 2025, 18:52 |
1664
0
Стала известна сумма общей задолженности в Ворскле
стадион Ворскла им. О. Бутовского

В последнее время «Ворсклу» буквально преследуют финансовые проблемы.

Как стало известно Sport.ua, общая сумма задолженности у полтавского ФК составляет почти 3 миллиона евро. Речь идет о невыплатах по зарплате игрокам, тренерскому штабу, за предоставленные услуги УАФ, за проведение зарубежных этапов подготовки, содержание инфраструктуры.

В конце мая ФИФА наказала «Ворсклу» третьим трансферным баном, что сделает невозможной регистрацию новых футболистов в ближайшие три «окна». Конечно, от того, насколько быстро полтавчанам повезет ликвидировать эти задолженности, будет зависеть боеспособность команды.

Хотя, по имеющейся информации, у «Ворсклы» еще есть возможность оперативно выбраться из «ямы». Несмотря на вылет из УПЛ, сразу к нескольким футболистам «Ворсклы» проявляют интерес «Динамо», «Александрия», «Карпаты», «Металлист 1925», и в случае их выгодной продажи ситуация со средствами нормализуется.

Ранее мы сообщали, что полтавскую «Ворсклу», кроме нового статуса клуба Первой лиги, в ближайшем будущем ждут и другие изменения.

По теме:
Металлист 1925 определился с новым тренером. Идут сложные переговоры
Спортивный директор Руха прокомментировал назначение Ивана Федика
Известно, кто может возглавить Металлист 1925. Это не Бартулович
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава финансы инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Футбол | 11 июня 2025, 08:35 1
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале

Испанский тренер провел первую тренировку с мадридским клубом

С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
Футбол | 11 июня 2025, 02:03 46
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию

Во второй игре товарищеского турнира подопечные Реброва играли намного лучше, чем в первой

И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
Футбол | 11.06.2025, 02:18
И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
ОФИЦИАЛЬНО. Будут платить штраф. Хавбек покинул состав Челси
Футбол | 11.06.2025, 18:45
ОФИЦИАЛЬНО. Будут платить штраф. Хавбек покинул состав Челси
ОФИЦИАЛЬНО. Будут платить штраф. Хавбек покинул состав Челси
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Футбол | 11.06.2025, 16:42
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Гасперини хочет избавиться от Довбика. Есть интерес из АПЛ и Бундеслиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
10.06.2025, 00:11 1
Бокс
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 3
Футбол
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
09.06.2025, 18:54 1
Футбол
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
7 шайб, драки и разгром на своем льду. Состоялся матч финала Кубка Стэнли
10.06.2025, 08:35
Хоккей
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 15
Футбол
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
11.06.2025, 06:30 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем