Стала известна сумма общей задолженности в Ворскле

В последнее время «Ворсклу» буквально преследуют финансовые проблемы.

Как стало известно Sport.ua, общая сумма задолженности у полтавского ФК составляет почти 3 миллиона евро. Речь идет о невыплатах по зарплате игрокам, тренерскому штабу, за предоставленные услуги УАФ, за проведение зарубежных этапов подготовки, содержание инфраструктуры.

В конце мая ФИФА наказала «Ворсклу» третьим трансферным баном, что сделает невозможной регистрацию новых футболистов в ближайшие три «окна». Конечно, от того, насколько быстро полтавчанам повезет ликвидировать эти задолженности, будет зависеть боеспособность команды.

Хотя, по имеющейся информации, у «Ворсклы» еще есть возможность оперативно выбраться из «ямы». Несмотря на вылет из УПЛ, сразу к нескольким футболистам «Ворсклы» проявляют интерес «Динамо», «Александрия», «Карпаты», «Металлист 1925», и в случае их выгодной продажи ситуация со средствами нормализуется.

Ранее мы сообщали, что полтавскую «Ворсклу», кроме нового статуса клуба Первой лиги, в ближайшем будущем ждут и другие изменения.