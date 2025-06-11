У Ворсклы может смениться владелец

Полтавскую «Ворсклу» кроме нового статуса клуба Первой лиги в ближайшем будущем ждут и другие изменения.

Как стало известно Sport.ua, уже в ближайшее время президент ФК «Ворскла» Константин Жеваго собирается покинуть эту должность и отойти от футбольных дел.

По имеющейся информации, должность главного руководителя клуба может занять Алексей Шалаев - один из руководителей второлигового ФК «Горняк-Спорт» (Горишние Плавни) и вероятный родственник Константина Жеваго.

Кроме того, стало известно, что несмотря на вылет из УПЛ и финансовые проблемы, клуб планирует продолжить свое существование и в ближайшее время подтвердит свое участие в чемпионате Первой лиги ПФЛ.

Напомним, что в феврале 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский применил против владельца «Ворсклы» Константина Жеваго санкции, обосновывая это тем, что он создает угрозу национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также препятствует устойчивому экономическому развитию страны. Сам Жеваго сейчас находится за границей.

Ранее сообщалось о том, что полтавская «Ворскла» завоевала женский Кубок Украины.