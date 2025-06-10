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Украина. Премьер лига
10 июня 2025, 18:00 | Обновлено 10 июня 2025, 18:14
232
2

Доминируют в женском футболе. Ворскла завоевала Кубок Украины

Женская команда, в отличие от мужской, добивается успеха на поле

10 июня 2025, 18:00 | Обновлено 10 июня 2025, 18:14
232
2
Доминируют в женском футболе. Ворскла завоевала Кубок Украины
ФК Ворскла

Ворскла в матче против Металлиста 1925 выиграла со счетом 1:0 и завоевала женский Кубок Украины по футболу.

Полтавская команда в нынешнем сезоне оформила золотой дубль – ранее футболистки Ворсклы стали лучшими в чемпионате Украины, пройдя сезон без поражений.

Они опередили как раз Металлист 1925. Для Ворсклы это пятый Кубок Украины в истории.

Интересно, что по итогам сезона мужская команда Ворсклы впервые вылетела в Первую лигу.

Финал Кубка Украины. Женщины

Металлист 1925 – Ворскла 0:1
Гол: Шайнюк, 32

Металлист 1925 (стартовый состав): Славич, Алексанян, Ольхова, Апанащенко (к), Басанска, Петрик, Еременко, Панцулая, Гирин, Шевчук, Молодюк

Ворскла (стартовый состав): Самсон, Котик, Подольская, Шайнюк, Корсун, Осипян, Левицкая, Радионова, Калинина, Котяш, Кравчук

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Galushka_na_maximalkah
Безкоштовна ідея для Жеваго - намалюйте дівчатам з Ворскли маркером вуса і щетину та випускайте замість чоловічої команди - буде більше користі на полі
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+1
Galushka_na_maximalkah
Ворскла (жіноча команда) - 💪👏💚
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+1
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