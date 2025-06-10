Доминируют в женском футболе. Ворскла завоевала Кубок Украины
Женская команда, в отличие от мужской, добивается успеха на поле
Ворскла в матче против Металлиста 1925 выиграла со счетом 1:0 и завоевала женский Кубок Украины по футболу.
Полтавская команда в нынешнем сезоне оформила золотой дубль – ранее футболистки Ворсклы стали лучшими в чемпионате Украины, пройдя сезон без поражений.
Они опередили как раз Металлист 1925. Для Ворсклы это пятый Кубок Украины в истории.
Интересно, что по итогам сезона мужская команда Ворсклы впервые вылетела в Первую лигу.
Финал Кубка Украины. Женщины
Металлист 1925 – Ворскла 0:1
Гол: Шайнюк, 32
Металлист 1925 (стартовый состав): Славич, Алексанян, Ольхова, Апанащенко (к), Басанска, Петрик, Еременко, Панцулая, Гирин, Шевчук, Молодюк
Ворскла (стартовый состав): Самсон, Котик, Подольская, Шайнюк, Корсун, Осипян, Левицкая, Радионова, Калинина, Котяш, Кравчук
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