Доминируют в женском футболе. Ворскла завоевала Кубок Украины

Ворскла в матче против Металлиста 1925 выиграла со счетом 1:0 и завоевала женский Кубок Украины по футболу.

Полтавская команда в нынешнем сезоне оформила золотой дубль – ранее футболистки Ворсклы стали лучшими в чемпионате Украины, пройдя сезон без поражений.

Они опередили как раз Металлист 1925. Для Ворсклы это пятый Кубок Украины в истории.

Интересно, что по итогам сезона мужская команда Ворсклы впервые вылетела в Первую лигу.

Финал Кубка Украины. Женщины

Металлист 1925 – Ворскла 0:1

Гол: Шайнюк, 32

Металлист 1925 (стартовый состав): Славич, Алексанян, Ольхова, Апанащенко (к), Басанска, Петрик, Еременко, Панцулая, Гирин, Шевчук, Молодюк

Ворскла (стартовый состав): Самсон, Котик, Подольская, Шайнюк, Корсун, Осипян, Левицкая, Радионова, Калинина, Котяш, Кравчук