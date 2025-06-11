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  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, в чем главная проблема Трубина?»
Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 22:32 |
1429
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, в чем главная проблема Трубина?»

Известный тренер выделил слабые стороны Анатолия

11 июня 2025, 22:32 |
1429
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, в чем главная проблема Трубина?»
УАФ. Виталий Кварцяный

Известный в прошлом украинский тренер Виталий Кварцяный высказался об игре голкипера «Бенфики» и сборной Украины Анатолия Трубина.

«Вообще у нас в сборной вратари сегодня одни из лучших в мире. Трубин хороший вратарь, но знаете, какая у него проблема? То, как он играет в своей зоне: ноги вперед, руки назад, какие-то шпагаты делает.

Вратарь должен быть полностью сгруппирован – руки, ноги, голова – все одна конструкция. На выходах должны идти руками вперед, а не ногами, потому что получается запоздалая реакция.

Я понимаю, что сейчас мода, тенденция такая, что вратари должны хорошо играть ногами, но вспомните, сколько ошибок наделали бразильские голкиперы Аллисон и Эдерсон», – сказал Кварцяный.

Ранее Кварцяный оценил работу Шевченко в УАФ.

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Виталий Кварцяный Анатолий Трубин Бенфика сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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