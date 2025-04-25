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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 12:37 | Обновлено 25 апреля 2025, 13:31
627
0

«Нет бюрократии». Кварцяный оценил работу Шевченко в УАФ

Коуч похвалив чиновників УАФ

25 апреля 2025, 12:37 | Обновлено 25 апреля 2025, 13:31
627
0
«Нет бюрократии». Кварцяный оценил работу Шевченко в УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил работу нынешнего руководителя УАФ Андрея Шевченко. Одиозный специалист заявил, что у Андрея довольно мощная команда.

«В Ассоциации работают профессионалы. Андрей Николаевич достаточно скромно ведет свой процесс, выполняя профессионально обязанности председателя. Пунктуально, порядочно. Все ассамблеи и исполкомы проходят в срок. Быстро решаются все вопросы. Все вопросы четко прописаны, дают ясность проблемы, поэтому они сразу решаются. Нет бюрократии.

Главное достижение – быстрая, но непростая адаптация к работе. Надо было скорректировать многие финансовые вопросы, которые были проблематичны, чтобы ассоциация и все ее составляющие работали. Надо было создать комитеты. Внешне кажется, что это простое дело, но это не так», – сказал Кварцяный.

Ранее сообщалось, что в канун Конгресса УАФ состоялся товарищеский матч, где Андрей Шевченко оформил дубль.

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Украинская ассоциация футбола Виталий Кварцяный Андрей Шевченко конгресс УАФ
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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