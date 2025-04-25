«Нет бюрократии». Кварцяный оценил работу Шевченко в УАФ

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный оценил работу нынешнего руководителя УАФ Андрея Шевченко. Одиозный специалист заявил, что у Андрея довольно мощная команда.

«В Ассоциации работают профессионалы. Андрей Николаевич достаточно скромно ведет свой процесс, выполняя профессионально обязанности председателя. Пунктуально, порядочно. Все ассамблеи и исполкомы проходят в срок. Быстро решаются все вопросы. Все вопросы четко прописаны, дают ясность проблемы, поэтому они сразу решаются. Нет бюрократии.

Главное достижение – быстрая, но непростая адаптация к работе. Надо было скорректировать многие финансовые вопросы, которые были проблематичны, чтобы ассоциация и все ее составляющие работали. Надо было создать комитеты. Внешне кажется, что это простое дело, но это не так», – сказал Кварцяный.

Ранее сообщалось, что в канун Конгресса УАФ состоялся товарищеский матч, где Андрей Шевченко оформил дубль.