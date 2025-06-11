Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Колос сохранит одного из своих лидеров
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 18:15 |
365
0

Колос сохранит одного из своих лидеров

Коваливский клуб договорился о новом контракте с ведущим полузащитником

11 июня 2025, 18:15 |
365
0
Колос сохранит одного из своих лидеров
ФК Колос. Александр Демченко

Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник Александр Демченко останется в «Колосе» и в следующем сезоне. Действующий контракт футболиста истекает 30 июня, однако, по нашей информации, стороны достигли договоренности о продолжении сотрудничества.

29-летний Демченко присоединился к «Колосу» летом 2023 года, перейдя в команду на правах свободного агента из «Черноморца». В завершившемся сезоне воспитанник винницкого футбола провел 27 матчей в УПЛ и 1 – в Кубке Украины. Ранее в элитном отечественном дивизионе хавбек поиграл также за «Александрию» (всего в УПЛ – 95 матчей, 4 гола и 6 ассистов).

«Колос» по итогам чемпионата 2024/2025 занял 10-е место.

Напомним, еще один полузащитник «Колоса» вернется в клуб по окончании арендного соглашения с «Оболонью».

По теме:
Большие планы Карпат: игроки из Руха, хавбек Шахтера и 4-5 новичков
Металлист продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
Неудачник киевского финала ЛЧ остается в Шальке
инсайд Колос Ковалевка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Демченко продление контракта
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Лупашко пришел в Карпаты и изменил все»
Футбол | 11 июня 2025, 14:59 5
Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Лупашко пришел в Карпаты и изменил все»
Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Лупашко пришел в Карпаты и изменил все»

Игрок «Карпат» о борьбе за еврокубки, Владиславе Лупашко и силе коллектива «львов»

Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Футбол | 10 июня 2025, 22:05 0
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?

Сине-желтая команда, проиграв Канаде, находится на последней 4-й позиции

Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Футбол | 11.06.2025, 06:30
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
«Принеси нам шестое чемпионство». Реакция фанов на первую победу Анчелотти
Футбол | 11.06.2025, 15:49
«Принеси нам шестое чемпионство». Реакция фанов на первую победу Анчелотти
«Принеси нам шестое чемпионство». Реакция фанов на первую победу Анчелотти
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Футбол | 11.06.2025, 08:56
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
10.06.2025, 10:25 18
Футбол
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
11.06.2025, 02:37 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити осуществил первый летний трансфер из другого клуба АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Ман Сити осуществил первый летний трансфер из другого клуба АПЛ
09.06.2025, 20:14
Футбол
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
Гений Де Брюйне. Бельгия и Уэльс устроили невероятный триллер в отборе ЧМ
09.06.2025, 23:48
Футбол
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
10.06.2025, 07:48 8
Футбол
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
Обновлен рейтинг Золотого мяча после финала Лиги наций и триумфа Роналду
11.06.2025, 07:48 3
Футбол
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
10.06.2025, 00:11 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем