Колос сохранит одного из своих лидеров

Как стало известно Sport.ua, опорный полузащитник Александр Демченко останется в «Колосе» и в следующем сезоне. Действующий контракт футболиста истекает 30 июня, однако, по нашей информации, стороны достигли договоренности о продолжении сотрудничества.

29-летний Демченко присоединился к «Колосу» летом 2023 года, перейдя в команду на правах свободного агента из «Черноморца». В завершившемся сезоне воспитанник винницкого футбола провел 27 матчей в УПЛ и 1 – в Кубке Украины. Ранее в элитном отечественном дивизионе хавбек поиграл также за «Александрию» (всего в УПЛ – 95 матчей, 4 гола и 6 ассистов).

«Колос» по итогам чемпионата 2024/2025 занял 10-е место.

Напомним, еще один полузащитник «Колоса» вернется в клуб по окончании арендного соглашения с «Оболонью».