Известно, кто может возглавить Металлист 1925. Это не Бартулович
Харьковчан может возглавить иностранный специалист
Команда «Металлист 1925» Харьков повысилась в классе и будет играть в УПЛ в сезоне 2025/26.
ФК «Металлист 1925» и во втором матче плей-офф за право участия в УПЛ в сезоне 2025/26 победил «Левый Берег» со счетом 1:0 и одержал общую победу в этом противостоянии (в первом матче – также победа со счетом 1:0).
Сейчас харьковчане находятся в активном поиске главного тренера, называлась кандидатура Младена Бартуловича, но как оказалось, он не является приоритетом.
По информации ТаТоТаке, руководство клуба решительно настроено пригласить иностранного специалиста. Председатель наблюдательного совета клуба Богдан Бойко в последние дни провел несколько консультаций с топ-менеджерами грандов европейского футбола – спортивным советником ПСЖ Луишем Кампушем и спортивным директором «Милана» Игли Таре.
На сегодняшний день клуб запланировал переговоры с известным иностранным специалистом и речь идет не о Бартуловиче.
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