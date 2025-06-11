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  4. Снигур поборолась с австралийкой и покинула турнир WTA 125 в Великобритании
WTA
11 июня 2025, 17:57 |
355
0

Снигур поборолась с австралийкой и покинула турнир WTA 125 в Великобритании

Во втором раунде соревнований в Илкли Дарья в двух сетах уступила Талии Гибсон

11 июня 2025, 17:57 |
355
0
Снигур поборолась с австралийкой и покинула турнир WTA 125 в Великобритании
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) завершила выступления на травяном турнире WTA 125 в Илкли, Великобритания.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Австралии Талии Гибсон (WTA 135) за 1 час и 42 минуты.

WTA 125 Илкли. Трава, 1/8 финала

Талия Гибсон (Австралия) – Дарья Снигур (Украина) – 7:5, 7:6 (7:3)

Снигур впервые провела очный поединок против Гибсон.

В первой партии Снигур уступала 0:5 (15:40), сумела сравнять на 5:5, но все же проиграла два гейма подряд. Во втором сете Дарья также пришлось отыгрываться – с 2:5 украинка перевела игру на тай-брейк, который, к сожалению, отдала.

Снигур в Илкли успела переиграть украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву в первом круге.

Следующей соперницей Гибсон будет победительница противостояния Варвара Лепченко – Ива Йович.

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Дарья Снигур – Талия Гибсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на турнирах WTA на 11 июня
Талия Гибсон Дарья Снигур WTA Илкли
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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