Снигур поборолась с австралийкой и покинула турнир WTA 125 в Великобритании

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 151) завершила выступления на травяном турнире WTA 125 в Илкли, Великобритания.

Во втором раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Австралии Талии Гибсон (WTA 135) за 1 час и 42 минуты.

WTA 125 Илкли. Трава, 1/8 финала

Талия Гибсон (Австралия) – Дарья Снигур (Украина) – 7:5, 7:6 (7:3)

Снигур впервые провела очный поединок против Гибсон.

В первой партии Снигур уступала 0:5 (15:40), сумела сравнять на 5:5, но все же проиграла два гейма подряд. Во втором сете Дарья также пришлось отыгрываться – с 2:5 украинка перевела игру на тай-брейк, который, к сожалению, отдала.

Снигур в Илкли успела переиграть украинскую теннисистку Юлию Стародубцеву в первом круге.

Следующей соперницей Гибсон будет победительница противостояния Варвара Лепченко – Ива Йович.