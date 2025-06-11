Металлист продлил контракт со своим лучшим бомбардиром

Как стало известно Sport.ua, близнецы Луцивы – нападающий Василий и фланговый игрок Петр – подписали новые контракты с харьковским «Металлистом». Соглашения рассчитаны до 30 июня 2026 года.

Братьям Луцивым – по 24 года. В «Металлист» воспитанники закарпатского футбола перебрались в августе 2023 года из «Хуста». К сожалению, из-за серьезной травмы колена Василий Луцив в минувшем сезоне провел на поле всего 9 минут в двух матчах Первой лиги. А вот его брат Петр блеснул результативностью: с 5 голами и 5 ассистами в 21 матче он стал самым результативным игроком «Металлиста» в чемпионате.

Ранее харьковский клуб продлил контракты еще с рядом исполнителей, с некоторыми – до конца 2029 года.

Под вопросом остаются шесть футболистов, соглашения с которыми истекают 30 июня. В их числе центральные защитники Габриэль Гомес (окончание аренды у бразильского клуба «Интер де Минас») и Виталий Федорив.

Ситуация с трансферным баном, который по-прежнему не снят с «Металлиста», вынуждает руководителей харьковского клуба вести переговоры с теми игроками, которые были в составе команды в прошлом сезоне. Напомним, желто-синие завершили его на седьмом месте в Первой лиге, лишь в предпоследнем туре потеряв шансы на попадание в зону стыковых матчей.

Ранее сообщалось, что «Оболонь» вернет Колосу хавбека и может подписать экс-игрока «Левого Берега».