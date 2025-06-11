Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
Украина. Первая лига
11 июня 2025, 17:45 | Обновлено 11 июня 2025, 18:01
738
2

Металлист продлил контракт со своим лучшим бомбардиром

Стороны договорились о продолжении сотрудничества еще на сезон

11 июня 2025, 17:45 | Обновлено 11 июня 2025, 18:01
738
2
Металлист продлил контракт со своим лучшим бомбардиром
ФК Металіст. Петро та Василь Луцивы

Как стало известно Sport.ua, близнецы Луцивы – нападающий Василий и фланговый игрок Петр – подписали новые контракты с харьковским «Металлистом». Соглашения рассчитаны до 30 июня 2026 года.

Братьям Луцивым – по 24 года. В «Металлист» воспитанники закарпатского футбола перебрались в августе 2023 года из «Хуста». К сожалению, из-за серьезной травмы колена Василий Луцив в минувшем сезоне провел на поле всего 9 минут в двух матчах Первой лиги. А вот его брат Петр блеснул результативностью: с 5 голами и 5 ассистами в 21 матче он стал самым результативным игроком «Металлиста» в чемпионате.

Ранее харьковский клуб продлил контракты еще с рядом исполнителей, с некоторыми – до конца 2029 года.

Под вопросом остаются шесть футболистов, соглашения с которыми истекают 30 июня. В их числе центральные защитники Габриэль Гомес (окончание аренды у бразильского клуба «Интер де Минас») и Виталий Федорив.

Ситуация с трансферным баном, который по-прежнему не снят с «Металлиста», вынуждает руководителей харьковского клуба вести переговоры с теми игроками, которые были в составе команды в прошлом сезоне. Напомним, желто-синие завершили его на седьмом месте в Первой лиге, лишь в предпоследнем туре потеряв шансы на попадание в зону стыковых матчей.

Ранее сообщалось, что «Оболонь» вернет Колосу хавбека и может подписать экс-игрока «Левого Берега».

По теме:
Колос сохранит одного из своих лидеров
Большие планы Карпат: игроки из Руха, хавбек Шахтера и 4-5 новичков
Неудачник киевского финала ЛЧ остается в Шальке
инсайд чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Василий Луцив Петр Луцив продление контракта Металл Харьков
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
Футбол | 11 июня 2025, 02:13 5
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет
Договорились. Судаков выбрал себе топовый клуб, в который перейдет

Георгий дал добро на трансфер в «Наполи»

Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Футбол | 11 июня 2025, 02:37 1
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор
Новая Зеландия – Украина – 1:2. Canadian Shield. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча второго тура на Canadian Shield

Сборная Украины против Новой Зеландии: не опозорились – уже хорошо
Футбол | 11.06.2025, 11:46
Сборная Украины против Новой Зеландии: не опозорились – уже хорошо
Сборная Украины против Новой Зеландии: не опозорились – уже хорошо
Не Забарный. Хацкевич назвал лучшего игрока матча с Новой Зеландией
Футбол | 11.06.2025, 16:05
Не Забарный. Хацкевич назвал лучшего игрока матча с Новой Зеландией
Не Забарный. Хацкевич назвал лучшего игрока матча с Новой Зеландией
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Футбол | 11.06.2025, 08:35
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Michael1956
Чому на сьомому місці? На спорт.уа дуже низький рівень журналістики
Ответить
0
Tarae
Кацапською?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Волейбол Украины: чемпионские традиции – пропасть – Лига наций
Волейбол Украины: чемпионские традиции – пропасть – Лига наций
09.06.2025, 18:00 4
Волейбол
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
Легенда бокса: «Этот парень победил бы Майка Тайсона за две секунды»
11.06.2025, 06:52 2
Бокс
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
Лионель Месси принял решение о возвращении в Барселону
11.06.2025, 08:56 3
Футбол
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
09.06.2025, 18:54 1
Футбол
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
Матч Финляндии и Польши в отборе к ЧМ приостановлен. Что случилось?
10.06.2025, 23:29
Футбол
Детство на футбольном поле
Детство на футбольном поле
10.06.2025, 11:51
Другие виды
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
Мудрик получил сенсационный вариант трансфера. Заменит звезду
09.06.2025, 19:05 15
Футбол
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
Шахтер получил свое. Открыто дело о банкротстве украинского клуба
10.06.2025, 10:25 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем