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  4. Игрок Боруссии Дортмунд и сборной Германии заинтересовал итальянский гранд
Италия
11 июня 2025, 17:53 |
240
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Игрок Боруссии Дортмунд и сборной Германии заинтересовал итальянский гранд

Никлас Зюле понравился спортивному директору «Милана»

11 июня 2025, 17:53 |
240
0
Игрок Боруссии Дортмунд и сборной Германии заинтересовал итальянский гранд
Getty Images/Global Images Ukraine. Никлас Зюле

Итальянский «Милан» проявляет интерес к 29-летнему центральному защитнику «Боруссии» Дортмунд Никласу Зюле.

Известный журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что новый спортивный директор «дьяволов» Игли Таре стремится переманить футболиста в состав «Милана».

Контракт Никласа с «Боруссией» рассчитан еще на один сезон - до лета 2026 года.

На счету Зюле 93 поединка за три года в составе «Боруссии». Защитнику удалось оформить три гола и четыре ассиста за время пребывания в клубе.

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Никлас Зюле Милан Боруссия Дортмунд чемпионат Италии по футболу чемпионат Германии по футболу Серия A Бундеслига трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Андрей Витренко Источник: Джанлука Ди Марцио
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