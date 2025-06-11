Игрок Боруссии Дортмунд и сборной Германии заинтересовал итальянский гранд

Итальянский «Милан» проявляет интерес к 29-летнему центральному защитнику «Боруссии» Дортмунд Никласу Зюле.

Известный журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что новый спортивный директор «дьяволов» Игли Таре стремится переманить футболиста в состав «Милана».

Контракт Никласа с «Боруссией» рассчитан еще на один сезон - до лета 2026 года.

На счету Зюле 93 поединка за три года в составе «Боруссии». Защитнику удалось оформить три гола и четыре ассиста за время пребывания в клубе.