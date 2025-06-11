Италия11 июня 2025, 17:53 |
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Игрок Боруссии Дортмунд и сборной Германии заинтересовал итальянский гранд
Никлас Зюле понравился спортивному директору «Милана»
11 июня 2025, 17:53 |
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Итальянский «Милан» проявляет интерес к 29-летнему центральному защитнику «Боруссии» Дортмунд Никласу Зюле.
Известный журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, что новый спортивный директор «дьяволов» Игли Таре стремится переманить футболиста в состав «Милана».
Контракт Никласа с «Боруссией» рассчитан еще на один сезон - до лета 2026 года.
На счету Зюле 93 поединка за три года в составе «Боруссии». Защитнику удалось оформить три гола и четыре ассиста за время пребывания в клубе.
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