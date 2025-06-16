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  4. Александр Хацкевич назвал главную проблему сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
16 июня 2025, 22:45 |
537
1

Александр Хацкевич назвал главную проблему сборной Украины

Легенда «Динамо» – о команде Сергея Реброва

16 июня 2025, 22:45 |
537
1
Александр Хацкевич назвал главную проблему сборной Украины
УАФ. Александр Хацкевич

Бывший игрок и тренер «Динамо» Александр Хацкевич назвал главную проблему сборной Украины по футболу, которую тренирует Сергей Ребров.

«Ребров очень много внимания уделяет цифрам, это я точно знаю. И если смотреть на статистику, анализировать матчи против Канады и Новой Зеландии, то у Украины снова немало проблем после стандартных положений, снова залетают голы после угловых...

Но до отборочных матчей на чемпионат мира времени еще немало. Повторюсь, Реброву нужно сделать выводы, правильные, попытаться устранить недостатки», – заявил специалист.

Ранее бывший игрок и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил перспективы Руслана Ротаня на посту главного тренера житомирского «Полесья».

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Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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ivankondrat96
Пропущені після стандартів голи не лише проблема збірної, а і наших клубів на євроарені
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