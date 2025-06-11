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  4. КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем ты его толкаешь? То, что делает сборная, неоправданно»
Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 20:36 |
1857
0

КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем ты его толкаешь? То, что делает сборная, неоправданно»

Известный тренер – об игре сборной Украины

11 июня 2025, 20:36 |
1857
0
КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем ты его толкаешь? То, что делает сборная, неоправданно»
УАФ. Виталий Кварцяный

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался об игре сборной Украины.

«Мне не нравится то, как играют некоторые наши футболисты во время отбора мяча. Постоянные толчки соперников в спину, например. Это неоправданно. За футболки хватают соперников. Да ты же побеги за ним, включи скорость! Зачем ты его толкаешь, выкручиваешь на 360 градусов?

Вот я помню, как играли Йожеф Сабо, Андрей Биба или Владимир Мунтян. Да они никогда такого не позволяли себе делать на поле! У них была культура отбора мяча. Можно же сыграть плечом в плечо, корпусом... Меня давно это мучило, вот как играют наши футболисты сборной во время защиты, но я все молчал. Попроси сказать, что мне нравится? Вот я и говорю, откровенно», – сказал Кварцяный.

Ранее Кварцяный назвал перспективы Судакова в Европе.

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Виталий Кварцяный сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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