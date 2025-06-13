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  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, какой минус есть у Лунина?»
Сборная УКРАИНЫ
13 июня 2025, 05:02 |
331
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, какой минус есть у Лунина?»

Известный тренер – об украинском вратаре

13 июня 2025, 05:02 |
331
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Знаете, какой минус есть у Лунина?»
УАФ. Андрей Лунин

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный высказался о голкипере «Реала» Андрее Лунине.

«Какие минусы у Лунина? В матче против Новой Зеландии, например, идет верховая подача с углового, а Лунин, который играет в одной из лучших команд мира, мадридском «Реале», не играет на выходе так, как следует, выбирает неправильную позицию заранее.

Он стоит по центру, зачем? Он должен стоять во время подачи углового на дальней штанге – оттуда все лучше видно – потом уже двигаться. Помню, что Банников летал по штрафной площадке, как фанера над Парижем, все мячи вылавливал.

Ну вот Лунин с Новой Зеландией, выйди, выпрыгни и крикни: «Я», чтобы у всех уши отлетели, забери же ты тот мяч и никакого гола не было бы. Такое впечатление, что Лунину какой-то Рабинович сказал: «Да ты не прыгай, зачем оно тебе нужно».

Ясно, что вратари молодые берегут спину, тело, не хотят идти в жесткие стыки. Я уже не говорю о том, что иногда берут мяч в руки, падают с ним на поле и лежат по пять минут», – сказал Кварцяный.

Ранее Кварцяный оценил работу Шевченко в УАФ.

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Виталий Кварцяный сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
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