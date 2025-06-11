Неудачник киевского финала ЛЧ остается в Шальке

31-летний немецкий голкипер «Шальке» Лорис Кариус продлит сотрудничество с клубом до 2027 года.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Известно, что в ближайшее время немецкий клуб сообщит об этом официально.

Кариус присоединился к «Шальке» зимой 2025 года. Во Второй Бундеслиге сыграл 4 матча и пропустил 5 мячей.

31 марта Лорис Кариус травмировался и пропустил остаток сезона, но это не помешало ему продолжить сотрудничество с командой.

Лорис Кариус известен тем, что в 2018 году стал антигероем финала Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля». Голкипер пропустил два курьезных мяча, а «Ливерпуль» проиграл «Реалу» 1:3.