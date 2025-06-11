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  4. Неудачник киевского финала ЛЧ остается в Шальке
Германия
11 июня 2025, 17:29 |
236
0

Неудачник киевского финала ЛЧ остается в Шальке

Лорис Кариус в ближайшее время подпишет новый контракт

11 июня 2025, 17:29 |
236
0
Неудачник киевского финала ЛЧ остается в Шальке
Getty Images/Global Images Ukraine

31-летний немецкий голкипер «Шальке» Лорис Кариус продлит сотрудничество с клубом до 2027 года.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Известно, что в ближайшее время немецкий клуб сообщит об этом официально.

Кариус присоединился к «Шальке» зимой 2025 года. Во Второй Бундеслиге сыграл 4 матча и пропустил 5 мячей.

31 марта Лорис Кариус травмировался и пропустил остаток сезона, но это не помешало ему продолжить сотрудничество с командой.

Лорис Кариус известен тем, что в 2018 году стал антигероем финала Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля». Голкипер пропустил два курьезных мяча, а «Ливерпуль» проиграл «Реалу» 1:3.

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Шальке Лорис Кариус Вторая Бундеслига Флориан Плеттенберг продление контракта
Александр Сильченко Источник: Флориан Плеттенберг
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