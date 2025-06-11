Неудачник киевского финала ЛЧ остается в Шальке
Лорис Кариус в ближайшее время подпишет новый контракт
31-летний немецкий голкипер «Шальке» Лорис Кариус продлит сотрудничество с клубом до 2027 года.
Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Известно, что в ближайшее время немецкий клуб сообщит об этом официально.
Кариус присоединился к «Шальке» зимой 2025 года. Во Второй Бундеслиге сыграл 4 матча и пропустил 5 мячей.
31 марта Лорис Кариус травмировался и пропустил остаток сезона, но это не помешало ему продолжить сотрудничество с командой.
Лорис Кариус известен тем, что в 2018 году стал антигероем финала Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля». Голкипер пропустил два курьезных мяча, а «Ливерпуль» проиграл «Реалу» 1:3.
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