«Будет скучный футбол». Реакция фанов на возвращение Федыка в Рух

«Рух» официально объявил на назначении нового главного тренера. Работать с командой будет 37-летний специалист Иван Федык.

Федык уже был главным тренером «Руха» с 2020 по 2021. За этот период команда провела 40 матчей. В сезоне 2024/25 Федык возглавлял «Рух-2», и занял с командой второе место в группе А Второй лиги.

Болельщики скептически восприняли возвращение Федыка на пост главного тренера «Руха». Они ожидают ухудшения результатов команды.

yuranakonechniy: Дважды в одну реку не войдешь.

maksin776: Мда......будет скучный футбол......и выживание в УПЛ..........😑😑😑

Богдан: Ну что теперь гепнут на Европу.

Sviat: что-то похоже на Динамо, берут только Руховские сердца.

N-xzzx: Как раз дорога в Первую лигу.

Степан Зеліско: Кароч все ясно, будут снова за выживание бороться.

Volodymyr Povroznyk: Поменяли шило на мыло.

Ilya Soprun: Не знаю как себя проявит, но надеюсь не хуже Пономарева 💛🖤💪🔥

Тарас: Ярких игр и побед💪✊👍

Totti Ivan: Первая лига гарантирована 🤣