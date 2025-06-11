«Будет скучный футбол». Реакция фанов на возвращение Федыка в Рух
Львовский «Рух» получил нового наставника
«Рух» официально объявил на назначении нового главного тренера. Работать с командой будет 37-летний специалист Иван Федык.
Федык уже был главным тренером «Руха» с 2020 по 2021. За этот период команда провела 40 матчей. В сезоне 2024/25 Федык возглавлял «Рух-2», и занял с командой второе место в группе А Второй лиги.
Болельщики скептически восприняли возвращение Федыка на пост главного тренера «Руха». Они ожидают ухудшения результатов команды.
yuranakonechniy: Дважды в одну реку не войдешь.
maksin776: Мда......будет скучный футбол......и выживание в УПЛ..........😑😑😑
Богдан: Ну что теперь гепнут на Европу.
Sviat: что-то похоже на Динамо, берут только Руховские сердца.
N-xzzx: Как раз дорога в Первую лигу.
Степан Зеліско: Кароч все ясно, будут снова за выживание бороться.
Volodymyr Povroznyk: Поменяли шило на мыло.
Ilya Soprun: Не знаю как себя проявит, но надеюсь не хуже Пономарева 💛🖤💪🔥
Тарас: Ярких игр и побед💪✊👍
Totti Ivan: Первая лига гарантирована 🤣
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