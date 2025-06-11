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  4. «Будет скучный футбол». Реакция фанов на возвращение Федыка в Рух
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 17:24 |
469
3

«Будет скучный футбол». Реакция фанов на возвращение Федыка в Рух

Львовский «Рух» получил нового наставника

11 июня 2025, 17:24 |
469
3
«Будет скучный футбол». Реакция фанов на возвращение Федыка в Рух
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Федык

«Рух» официально объявил на назначении нового главного тренера. Работать с командой будет 37-летний специалист Иван Федык.

Федык уже был главным тренером «Руха» с 2020 по 2021. За этот период команда провела 40 матчей. В сезоне 2024/25 Федык возглавлял «Рух-2», и занял с командой второе место в группе А Второй лиги.

Болельщики скептически восприняли возвращение Федыка на пост главного тренера «Руха». Они ожидают ухудшения результатов команды.

yuranakonechniy: Дважды в одну реку не войдешь.

maksin776: Мда......будет скучный футбол......и выживание в УПЛ..........😑😑😑

Богдан: Ну что теперь гепнут на Европу.

Sviat: что-то похоже на Динамо, берут только Руховские сердца.

N-xzzx: Как раз дорога в Первую лигу.

Степан Зеліско: Кароч все ясно, будут снова за выживание бороться.

Volodymyr Povroznyk: Поменяли шило на мыло.

Ilya Soprun: Не знаю как себя проявит, но надеюсь не хуже Пономарева 💛🖤💪🔥

Тарас: Ярких игр и побед💪✊👍

Totti Ivan: Первая лига гарантирована 🤣

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Рух Львов Рух-2 Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига тренеры назначение тренера
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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Комментарии 3
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Tarae
А був капєц який веселий футбол)))
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+1
COBA
Шлях в нікуди(((
Ответить
0
Gargantua81
жить будете плохо, но не долго
Ответить
0
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