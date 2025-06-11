ОФИЦИАЛЬНО. Болонья подписала новый контракт с 37-летним защитником

Итальянская «Болонья» официально пролонгировала контракт с возрастным защитником Лоренцо Де Сильвестри.

На официальном сайте клуба сказано, что футболист продлил сотрудничество с клубом еще на один сезон – до лета 2026 года.

Лоренцо выступает за «Болонью» с 2020 года, сыграв при этом 114 матчей. На счету защитника девять голов и два ассиста.

Напомним, что в сезоне 2024/25 «Болонья» в третий раз в своей истории завоевала трофей, одолев «Милан» в финале Кубка Италии (1:0).