Италия11 июня 2025, 16:58 |
105
0
ОФИЦИАЛЬНО. Болонья подписала новый контракт с 37-летним защитником
Лоренцо Де Сильвестри останется в клубе еще на один год
11 июня 2025, 16:58 |
105
0
Итальянская «Болонья» официально пролонгировала контракт с возрастным защитником Лоренцо Де Сильвестри.
На официальном сайте клуба сказано, что футболист продлил сотрудничество с клубом еще на один сезон – до лета 2026 года.
Лоренцо выступает за «Болонью» с 2020 года, сыграв при этом 114 матчей. На счету защитника девять голов и два ассиста.
Напомним, что в сезоне 2024/25 «Болонья» в третий раз в своей истории завоевала трофей, одолев «Милан» в финале Кубка Италии (1:0).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 июня 2025, 08:35 1
Испанский тренер провел первую тренировку с мадридским клубом
Футбол | 11 июня 2025, 16:42 0
Украинский нападающий может сменить клубную прописку
Футбол | 11.06.2025, 02:03
Футбол | 11.06.2025, 11:46
Футбол | 11.06.2025, 02:13
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.06.2025, 19:56 5
09.06.2025, 18:54 1
10.06.2025, 07:48 8
10.06.2025, 11:51
10.06.2025, 00:11 1
11.06.2025, 07:48 3
10.06.2025, 23:29
Хоккей