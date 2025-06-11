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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Болонья подписала новый контракт с 37-летним защитником
Италия
11 июня 2025, 16:58 |
105
0

ОФИЦИАЛЬНО. Болонья подписала новый контракт с 37-летним защитником

Лоренцо Де Сильвестри останется в клубе еще на один год

11 июня 2025, 16:58 |
105
0
ОФИЦИАЛЬНО. Болонья подписала новый контракт с 37-летним защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Де Сильвестри

Итальянская «Болонья» официально пролонгировала контракт с возрастным защитником Лоренцо Де Сильвестри.

На официальном сайте клуба сказано, что футболист продлил сотрудничество с клубом еще на один сезон – до лета 2026 года.

Лоренцо выступает за «Болонью» с 2020 года, сыграв при этом 114 матчей. На счету защитника девять голов и два ассиста.

Напомним, что в сезоне 2024/25 «Болонья» в третий раз в своей истории завоевала трофей, одолев «Милан» в финале Кубка Италии (1:0).

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Болонья чемпионат Италии по футболу Серия A продление контракта Лоренцо Де Сильвестри
Андрей Витренко Источник: ФК Болонья
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