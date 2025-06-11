Конте просит Наполи приобрести игрока Аталанты. Юрич против трансфера
Рауль Белланова заинтересовал новоиспеченного чемпиона Серии А
Новоиспеченный победитель итальянской Серии, «Наполи», настроен приобрести 25-летнего игрока «Аталанты» Рауля Белланову.
По информации издания Tuttomercatoweb, в переходе полузащитника лично заинтересован Антонио Конте, который видит в футболисте качественное усиление коллектива.
Несмотря на интерес со стороны «Наполи», новый тренер «Аталанты» Иван Юрич дал понять игроку, что он рассчитывает на него в новом сезоне.
Белланова присоединился к «Аталанте» в начале сезона 2024/25. За это время футболисту удалось провести 44 матча, оформив 10 ассистов и забив один мяч.
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