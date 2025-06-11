Конте просит Наполи приобрести игрока Аталанты. Юрич против трансфера

Новоиспеченный победитель итальянской Серии, «Наполи», настроен приобрести 25-летнего игрока «Аталанты» Рауля Белланову.

По информации издания Tuttomercatoweb, в переходе полузащитника лично заинтересован Антонио Конте, который видит в футболисте качественное усиление коллектива.

Несмотря на интерес со стороны «Наполи», новый тренер «Аталанты» Иван Юрич дал понять игроку, что он рассчитывает на него в новом сезоне.

Белланова присоединился к «Аталанте» в начале сезона 2024/25. За это время футболисту удалось провести 44 матча, оформив 10 ассистов и забив один мяч.