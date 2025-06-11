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  4. Конте просит Наполи приобрести игрока Аталанты. Юрич против трансфера
Италия
11 июня 2025, 16:18 | Обновлено 11 июня 2025, 16:36
534
0

Конте просит Наполи приобрести игрока Аталанты. Юрич против трансфера

Рауль Белланова заинтересовал новоиспеченного чемпиона Серии А

11 июня 2025, 16:18 | Обновлено 11 июня 2025, 16:36
534
0
Конте просит Наполи приобрести игрока Аталанты. Юрич против трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рауль Белланова

Новоиспеченный победитель итальянской Серии, «Наполи», настроен приобрести 25-летнего игрока «Аталанты» Рауля Белланову.

По информации издания Tuttomercatoweb, в переходе полузащитника лично заинтересован Антонио Конте, который видит в футболисте качественное усиление коллектива.

Несмотря на интерес со стороны «Наполи», новый тренер «Аталанты» Иван Юрич дал понять игроку, что он рассчитывает на него в новом сезоне.

Белланова присоединился к «Аталанте» в начале сезона 2024/25. За это время футболисту удалось провести 44 матча, оформив 10 ассистов и забив один мяч.

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Рауль Белланова Наполи Аталанта чемпионат Италии по футболу Серия A трансферы трансферы Серии A Иван Юрич Антонио Конте
Андрей Витренко Источник: Tuttomercatoweb
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