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  4. Не Судаков. Тоттенхэм, Боруссия Д и Наполи интересуются хавбеком из Украины
Англия
11 июня 2025, 12:57 | Обновлено 11 июня 2025, 13:12
2363
1

Не Судаков. Тоттенхэм, Боруссия Д и Наполи интересуются хавбеком из Украины

Также на Егора Ярмолюка претендуют «Бернли», «Лидс», «Эвертон» и «Вулвергемптон».

11 июня 2025, 12:57 | Обновлено 11 июня 2025, 13:12
2363
1
Не Судаков. Тоттенхэм, Боруссия Д и Наполи интересуются хавбеком из Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк заинтересовал ряд европейских клубов, сообщает издание CaughtOffside.

По информации источника, в список клубов, следящих за 21-летним футболистом, входят «Тоттенхэм», «Боруссия Дортмунд», «Наполи», «Бернли», «Лидс», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

В сезоне 2024/25 Егор Ярмолюк провел 35 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее Егор Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с «Брентфордом».

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Егор Ярмолюк Брентфорд Тоттенхэм Боруссия Дортмунд Наполи Бернли Лидс Эвертон Вулверхэмптон трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: Caughtoffside
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Комментарии 1
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Xzibit11
Вот так вот) пишут везде о Судаке и Забе, а в итоге продадут Ярмолюка, а эти оба останутся на своих местах
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