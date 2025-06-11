Не Судаков. Тоттенхэм, Боруссия Д и Наполи интересуются хавбеком из Украины

Украинский полузащитник английского «Брентфорда» Егор Ярмолюк заинтересовал ряд европейских клубов, сообщает издание CaughtOffside.

По информации источника, в список клубов, следящих за 21-летним футболистом, входят «Тоттенхэм», «Боруссия Дортмунд», «Наполи», «Бернли», «Лидс», «Эвертон» и «Вулверхэмптон».

В сезоне 2024/25 Егор Ярмолюк провел 35 матчей на клубном уровне, но не сумел отметиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее Егор Ярмолюк подписал новый долгосрочный контракт с «Брентфордом».