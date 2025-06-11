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  4. МИРОШНИЧЕНКО: «Он провел хороший сезон, но лучшее еще впереди»
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 16:10 |
206
0

МИРОШНИЧЕНКО: «Он провел хороший сезон, но лучшее еще впереди»

Капитан львовских «Карпат» прокомментировал игру Амбросия Чачуа

11 июня 2025, 16:10 |
206
0
МИРОШНИЧЕНКО: «Он провел хороший сезон, но лучшее еще впереди»
ФК Карпаты. Амбросий Чачуа

Лидер львовских «Карпат» Денис Мирошниченко в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал форму Амбросия Чачуа, который стал самым результативным игроком команды.

– А что касается Амбросия Чачуа – многие его не замечают, в том числе и пресса, но вы несколько раз упоминали о нем как о лидере.

– Да, он один из самых важных для нас игроков в коллективе. Его вклад едва ли не самый большой в успех клуба. Забил, если не ошибаюсь, 10 голов и сделал 2 ассиста. Он искренне любит этот клуб, отдает себя полностью на поле.

Я надеюсь, это еще не его лучший сезон, а лучший и самый результативный – еще впереди.

Он – капитан, лидер, замечательный парень. Хочется, чтобы пресса обращала больше внимания на таких людей, «теневых лидеров» команд.


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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Амбросий Чачуа Денис Мирошниченко Карпаты Львов
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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