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  4. Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Лупашко пришел в Карпаты и изменил все»
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 14:59 |
563
3

Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Лупашко пришел в Карпаты и изменил все»

Игрок «Карпат» о борьбе за еврокубки, Владиславе Лупашко и силе коллектива «львов»

11 июня 2025, 14:59 |
563
3
Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Лупашко пришел в Карпаты и изменил все»
ФК Карпаты. Денис Мирошниченко

Результат львовских «Карпат» после возвращения в УПЛ стал неожиданным для многих футбольных экспертов. «Львы» фактически до последнего тура боролись за еврокубки, ничем не уступая гораздо более финансово сильному «Полессу». В чем секрет успеха? Может быть, в главном тренере или коллективе? Ответ на этот и многие другие вопросы мы получили от одного из лидеров львовского клуба Дениса Мирошниченко, который дал сайту Sport.ua эксклюзивное интервью.

– Денис, как у вас дела? Как планируете провести отпуск?
– Дела – прекрасно, нам предоставили время на отдых. Планирую провести 20–25 дней с семьей, с близкими. Набраться положительных эмоций и постепенно готовиться к новому сезону.

– В «Карпаты» вы перешли вместе с Владимиром Адамюком и Яковом Кинарейкиным. Это было как-то согласовано или просто так получилось?
– Нет, это все получилось очень спонтанно. У меня все решилось буквально за один день: появился интерес, мы договорились – и уже на следующий день я приехал во Львов. Там увидел Яшу, потом и Вову – они тоже были на базе «Карпат». И вот так за день-два мы уже все были в команде.

Конечно, я был рад. Мы работали вместе в «Днепре-1», и я искренне считаю, что это классные ребята. Очень приятно оказаться с ними снова в одной команде.

– Перед тем, как вы подписали контракт с «Карпатами», появилась информация об интересе со стороны «Металлиста 1925». Это правда? Если да, то почему не договорились с ними?
– Думаю, не совсем корректно обсуждать, кто что хотел. Я игрок «Карпат», и я там, где действительно искренне хотел быть. Не вижу смысла ждать чего-то другого или размышлять, как могло бы быть. Я счастлив именно здесь.

– Уже упоминали Владимира Адамюка. Как думаете, почему он отказывается от интервью?
– Трудно сказать. Он очень позитивный человек, веселый, добрый. Может, просто берет паузу – чтобы потом дать одно большое, содержательное интервью сразу на все вопросы. Он очень классный парень, общительный.

– Я еще со времен «Днепра-1» помню, что с ним было сложно что-то записать после матча. И в медиа его практически не видно.
– Да, согласен. Со стороны кажется, что это не совсем на него похоже – потому что он действительно очень открытый в жизни. Но здесь уже лучше у него самого спросить.

– Расскажите подробнее о работе Владислава Лупашко. Сначала он вывел «Ингулец» в УПЛ, а теперь и первый сезон с «Карпатами» – довольно успешный. Чем он вас удивил как тренер?
– Он очень нестандартный человек – в хорошем смысле. Мне очень понравилось, с какой легкостью он вошел в коллектив. Представьте: он принял команду буквально за неделю до старта чемпионата. Не формировал состав, не подбирал под себя игроков – просто пришел в «Карпаты» и изменил все.

– Что тренер добавил нового?
– Дал каждому веру, уверенность, заряд. И молодые, и опытные футболисты выросли за этот сезон. Вся Украина видела наш прогресс – и это заслуга тренерского штаба, руководства клуба, которое нас поддерживало во всем. Комплексная работа всей структуры под названием «Карпаты».

– Чего не хватало, чтобы занять место, дающее право на еврокубки?
– Нам ничего не хватало, все было на высшем уровне. И, честно, мало кто верил, что «Карпаты» будут бороться даже за восьмерку. А мы до последнего тура были в шаге от еврокубков.

Все было в наших руках и мы самостоятельно упустили возможность попасть в еврокубки. Несмотря на это, хочу поддержать всех причастных к успехам этого сезона в «Карпатах». Считаю, что проделанная работа не была напрасной. Мы становимся лучше и лучше. Зимой мы запланировали сделать шаг вперед и так и произошло. В нас никто не верил, но мы до последнего боролись. По игре мы также выглядели интересно, поэтому спасибо тренерскому штабу, ребятам и нашим болельщикам. Только дебютный год после Первой лиги, но ментально все выросли очень сильно. В следующем сезоне надеемся на лучший результат.

– Что не так было в матче с «Зарей»? Они были немотивированы, вы забили первыми – и все равно проиграли.
– Мне кажется, нам просто не хватило второго гола. У нас было два очень хороших момента после первого забитого. Ян Костенко пробивал опасно, затем Амбросий Чачуа имел шанс забить в пустые ворота. Если бы мы тогда забили второй раз – результат был бы другим. Но случилось, как случилось.

ФК Карпаты

Я все равно хочу поблагодарить команду. Мы проделали огромную работу. Теперь нужно сделать еще один шаг вперед, извлечь урок и двигаться дальше. Повторять ошибки не планируем.

– А что касается Амбросия Чачуа – многие его не замечают, в том числе и пресса, но вы несколько раз упоминали о нем как о лидере.
– Да, он один из самых важных для нас игроков в коллективе. Его вклад едва ли не самый большой в успех клуба. Забил, если не ошибаюсь, 10 голов и сделал 2 ассиста. Он искренне любит этот клуб, отдает себя полностью на поле. Я надеюсь, это еще не его лучший сезон, а лучший и самый результативный – еще впереди.

Он – капитан, лидер, замечательный парень. Хочется, чтобы пресса обращала больше внимания на таких людей, «теневых лидеров» команд.

– Вы можете играть практически на любой позиции на фланге. Где вам комфортнее и какая позиция была самой необычной?
– Я много играл как справа, так и слева – думаю, где-то поровну. Выступал и вингером, и опорником, и центральным защитником, и даже под нападающим.

Это и эксперименты, и моя универсальность. Удобнее всего – крайний защитник, там чувствую себя лучше всего. Но благодаря опыту могу закрыть много позиций.

Проблемно? Разве что вратарем – было бы неудобно (смеется, – прим. И.Л.)

– Что для вас значит носить капитанскую повязку?
– Прежде всего – ответственность. Перед ребятами, которые доверили тебе этот статус. Ты должен защищать их интересы и на поле, и вне его. Особенно в клубе с такой историей, с таким фанатским движением, в городе, где футбол – часть жизни.

Но я не один: у нас есть четыре капитана – Амбросий Чачуа, Вова Адамюк, Влад Бабогло и я. Все распределяем обязанности. И, конечно, главный тренер – он берет на себя наибольшую ответственность. Поэтому у нас все сбалансировано. Нет такого, что вся ответственность на одном человеке. Это настоящий коллектив.

Игорь ЛИСЕНКО

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Комментарии 3
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Виктор Алтухов
Останній матч с Зорею дивився уважно, бо вболіваю за Зарю. Відмітив, що Карпати грають примітивно у футбол позавчорашнього дня, всі атаки закінчувалися примітивними навісами. Впевнений, що з Маркевичем команда була б набагато цікавіша.
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Argon_76
Змінив все... Команда пряма, як палка- пресинг в першому таймі, в другому мертві. Не вміють перебудуватися, коли треба. Матч з Олександрією, як виключення, але ця перемога була піррова
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