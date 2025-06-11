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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 15:48 | Обновлено 11 июня 2025, 15:50
467
0

Генеральный директор Кривбасса поделился мыслями о назначении ван Леувена

Владимир Баенко верит в нового тренера

11 июня 2025, 15:48 | Обновлено 11 июня 2025, 15:50
467
0
Генеральный директор Кривбасса поделился мыслями о назначении ван Леувена
ФК Кривбасс. Владимир Баенко

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал назначение экс-коуча «Шахтера» Патрика ван Леувена на пост тренера криворожского клуба.

55-летний нидерландский специалист подписал контракт на три года с клубом «Кривбасс».

«Патрик ван Леувен – опытный специалист, который разделяет наши амбиции и видение развития клуба. Верим, что под его руководством команда сделает еще один уверенный шаг вперед в своем становлении среди лидеров украинского футбола», – сказал Баенко.

Напомним, что по итогам сезона 2024/25 «Кривбасс» покинул Юрий Вернидуб, который руководил коллективом в течение трех сезонов.

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог назначение тренера Украинская Премьер-лига Патрик ван Леувен Владимир Баенко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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