Генеральный директор Кривбасса поделился мыслями о назначении ван Леувена

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал назначение экс-коуча «Шахтера» Патрика ван Леувена на пост тренера криворожского клуба.

55-летний нидерландский специалист подписал контракт на три года с клубом «Кривбасс».

«Патрик ван Леувен – опытный специалист, который разделяет наши амбиции и видение развития клуба. Верим, что под его руководством команда сделает еще один уверенный шаг вперед в своем становлении среди лидеров украинского футбола», – сказал Баенко.

Напомним, что по итогам сезона 2024/25 «Кривбасс» покинул Юрий Вернидуб, который руководил коллективом в течение трех сезонов.