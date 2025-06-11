Генеральный директор Кривбасса поделился мыслями о назначении ван Леувена
Владимир Баенко верит в нового тренера
Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал назначение экс-коуча «Шахтера» Патрика ван Леувена на пост тренера криворожского клуба.
55-летний нидерландский специалист подписал контракт на три года с клубом «Кривбасс».
«Патрик ван Леувен – опытный специалист, который разделяет наши амбиции и видение развития клуба. Верим, что под его руководством команда сделает еще один уверенный шаг вперед в своем становлении среди лидеров украинского футбола», – сказал Баенко.
Напомним, что по итогам сезона 2024/25 «Кривбасс» покинул Юрий Вернидуб, который руководил коллективом в течение трех сезонов.
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