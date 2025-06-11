Йожеф САБО: «Пришло время Лунину это сделать. Футболиста просто губят»

Известный украинский экс-тренер и экс-игрок Йожеф Сабо высказался о вратарской позиции в сборной Украины.

– Давайте обсудим вратарскую позицию. Трубин против Канады пропустил четыре мяча, Лунин отыграл надежнее с Новой Зеландией. Кто из наших голкиперов вам больше импонирует?

– Я отдам предпочтение Трубину, он более стабилен и является основным вратарем в своем клубе. Все разговоры о Лунине, что он уходит из «Реала», губят футболиста. Андрею уже нужно идти в клуб, где он будет играть, а не сидеть в запасе. В запасе не может сидеть игрок высокого уровня.

Ранее бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил решение Ротаня присоединиться к «Полесью».