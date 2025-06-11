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  4. Йожеф САБО: «Пришло время Лунину это сделать. Футболиста просто губят»
Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 19:23 |
888
0

Йожеф САБО: «Пришло время Лунину это сделать. Футболиста просто губят»

Известный тренер посоветовал Андрею покинуть «Реал»

11 июня 2025, 19:23 |
888
0
Йожеф САБО: «Пришло время Лунину это сделать. Футболиста просто губят»
УАФ. Анатолий Трубин и Андрей Лунин

Известный украинский экс-тренер и экс-игрок Йожеф Сабо высказался о вратарской позиции в сборной Украины.

– Давайте обсудим вратарскую позицию. Трубин против Канады пропустил четыре мяча, Лунин отыграл надежнее с Новой Зеландией. Кто из наших голкиперов вам больше импонирует?

– Я отдам предпочтение Трубину, он более стабилен и является основным вратарем в своем клубе. Все разговоры о Лунине, что он уходит из «Реала», губят футболиста. Андрею уже нужно идти в клуб, где он будет играть, а не сидеть в запасе. В запасе не может сидеть игрок высокого уровня.

Ранее бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо оценил решение Ротаня присоединиться к «Полесью».

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу Анатолий Трубин Андрей Лунин Реал Мадрид Бенфика
Дмитрий Олейник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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