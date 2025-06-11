Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Новой Зеландией

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мыслями относительно заключительного матча на турнире Canadian Shield против сборной Новой Зеландии.

Лунин вышел в старте национальной команды и отыграл весь поединок. Голкипер помог команде переиграть соперника со счетом 2:1.

«Заканчиваем на позитиве, всех с победой. Спасибо за поддержку», – ответил Андрей.

Как результат, Украина с тремя очками финишировала на турнире Canadian Shield.