Сборная УКРАИНЫ11 июня 2025, 15:27 | Обновлено 11 июня 2025, 15:29
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Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Новой Зеландией
Подопечные Сергея Реброва обыграли соперника со счетом 2:1
11 июня 2025, 15:27 | Обновлено 11 июня 2025, 15:29
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Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мыслями относительно заключительного матча на турнире Canadian Shield против сборной Новой Зеландии.
Лунин вышел в старте национальной команды и отыграл весь поединок. Голкипер помог команде переиграть соперника со счетом 2:1.
«Заканчиваем на позитиве, всех с победой. Спасибо за поддержку», – ответил Андрей.
Как результат, Украина с тремя очками финишировала на турнире Canadian Shield.
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