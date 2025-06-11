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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 15:27 | Обновлено 11 июня 2025, 15:29
314
0

Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Новой Зеландией

Подопечные Сергея Реброва обыграли соперника со счетом 2:1

11 июня 2025, 15:27 | Обновлено 11 июня 2025, 15:29
314
0
Лунин прокомментировал победу сборной Украины над Новой Зеландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин поделился мыслями относительно заключительного матча на турнире Canadian Shield против сборной Новой Зеландии.

Лунин вышел в старте национальной команды и отыграл весь поединок. Голкипер помог команде переиграть соперника со счетом 2:1.

«Заканчиваем на позитиве, всех с победой. Спасибо за поддержку», – ответил Андрей.

Как результат, Украина с тремя очками финишировала на турнире Canadian Shield.

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сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Новая Зеландия - Украина Canadian Shield Андрей Лунин
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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