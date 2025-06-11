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  4. Экс-защитник сборной Украины: «Ребята вовремя вернулись из отпуска»
Чемпионат мира
11 июня 2025, 15:10 |
336
0

Экс-защитник сборной Украины: «Ребята вовремя вернулись из отпуска»

Сергей Задорожный – об игре украинцев против Новой Зеландии

11 июня 2025, 15:10 |
336
0
Экс-защитник сборной Украины: «Ребята вовремя вернулись из отпуска»
ФК Нива Тернополь. Сергей Задорожный

Во втором поединке в рамках международного турнира в канадском Торонто сборная Украины одержала победу над новозеландцами – 2:1 и финишировала второй.

Бывший игрок сборной Украины Сергей Задорожный эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от противостояния в Торонто:

– Образно говоря, подопечные Сергея Реброва вовремя избавились от отдыхающего настроя и сыграли лучше, чем в стартовом поединке с хозяевами.

Не исключено, что повлиял на футболистов тот шквал критики после фиаско с канадцами, возможно, пошла на пользу ротация и амбициозные резервисты не подвели. На этот раз уже была должная настройка, заточенность на атаку и победа над новозеландцами следует признать заслуженной.

Как по мне, турнир в Канаде был полезен, потому что еще раз показал, что передвигаясь по полю трусцой, как с хозяевами, перепасовываясь в средней зоне, о победе можно забыть. Потому что современный футбол – это интенсивность, когда все в игре, отрабатывая, как в атаке, так и сразу при потере мяча. Если будет сбалансированность в действиях, когда каждый футболист будет готов сыграть через не могу, только тогда можно быть на виду. При других обстоятельствах провала не избежать, как это было в матче с теми же канадцами в Торонто. Надо всегда оставаться профессионалом.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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