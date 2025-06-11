Денис МИРОШНИЧЕНКО: «Карпаты сами потеряли еврокубки»

Лидер львовских «Карпат» Денис Мирошниченко в эксклюзивном интервью Sport.ua прокомментировал, чего не хватило команде для квалификации в еврокубках.

– Чего не хватило, чтобы занять место, дающее право на еврокубки?

– Нам ничего не хватало, все было на высшем уровне. И, честно, мало кто верил, что «Карпаты» будут бороться даже за восьмерку. А мы до последнего тура были в шаге от еврокубков.

Все было в наших руках и мы самостоятельно упустили возможность попасть в еврокубки. Несмотря на это, хочу поддержать всех причастных к успехам этого сезона в «Карпатах». Считаю, что проделанная работа не была напрасной. Мы становимся лучше и лучше. Зимой мы запланировали сделать шаг вперед и так и произошло.

В нас никто не верил, но мы до последнего боролись. По игре мы также выглядели интересно, поэтому спасибо тренерскому штабу, ребятам и нашим болельщикам. Только дебютный год после Первой лиги, но ментально все выросли очень сильно. В следующем сезоне надеемся на лучший результат.