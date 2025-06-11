Людмила Киченок и Рутлифф обыграли Бултер и Радукану на турнире в Лондоне
Украинка вместе с Эрин пробились в полуфинал пятисотника в Великобритании
Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, Великобритания.
Во втором раунде украинка вместе с третьей ракеткой мира Эрин Рутлифф из Новой Зеландии в двух сетах переиграли британский тандем Кэти Бултер / Эмма Радукану за 1 час и 25 минут.
WTA 500 Лондон. Пары. Трава, 1/4 финала
Людмила Киченок (Украина) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [1] – Кэти Бултер (Великобритания) / Эмма Радукану (Великобритания) – 6:2, 7:5
В девятом гейме второй партии на подаче Киченок украинско-новозеландскмй дуэт уступал 0:40, но сумел отыграть три скрытых сетбола.
Киченок и Рутлифф проводят первые соревнования в одной паре. Для Бултер и Радукану это был также первый опыт совместных выступлений.
Следующими соперницами Людмилы и Эрин будут либо Эйжа Мухаммад и Деми Схюрс, либо кто-то из победительниц противостояния Кристина Букша / Беатрис Хаддад Майя – Юлия Путинцева / Елена Рыбакина.
На старте пятисотника в Лондоне Киченок и Рутлифф выиграли у Джоди Баррейдж и Сонай Картал.
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