Людмила Киченок и Рутлифф обыграли Бултер и Радукану на турнире в Лондоне

Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в полуфинал парного разряда на травяном турнире WTA 500 в Лондоне, Великобритания.

Во втором раунде украинка вместе с третьей ракеткой мира Эрин Рутлифф из Новой Зеландии в двух сетах переиграли британский тандем Кэти Бултер / Эмма Радукану за 1 час и 25 минут.

WTA 500 Лондон. Пары. Трава, 1/4 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [1] – Кэти Бултер (Великобритания) / Эмма Радукану (Великобритания) – 6:2, 7:5

В девятом гейме второй партии на подаче Киченок украинско-новозеландскмй дуэт уступал 0:40, но сумел отыграть три скрытых сетбола.

Киченок и Рутлифф проводят первые соревнования в одной паре. Для Бултер и Радукану это был также первый опыт совместных выступлений.

Следующими соперницами Людмилы и Эрин будут либо Эйжа Мухаммад и Деми Схюрс, либо кто-то из победительниц противостояния Кристина Букша / Беатрис Хаддад Майя – Юлия Путинцева / Елена Рыбакина.

На старте пятисотника в Лондоне Киченок и Рутлифф выиграли у Джоди Баррейдж и Сонай Картал.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine