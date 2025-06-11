Алонсо или Компани? Топ-8 лучших тренеров сезона Бундеслиги

АПЛ – сильнейшая лига мира в первую очередь потому, что в ней крутятся самые большие деньги. Столько же, как в Англии, невозможно зарабатывать в Германии, Италии и Испании, во Франции и других странах с сильными чемпионатами – тем более. Поэтому более слабые лиги с претензиями на статус лучших по качеству вынуждены искать альтернативные варианты развития. Ла Лигу тянут «Реал» и «Барселона», которые могут себе позволить подписывать в том числе мировых звезд. В Италии спасает ситуацию местная футбольная философия – довольно часто слишком прагматичная, но способная предоставить конкурентное преимущество. Вариант Германии – это талантливые тренеры. Не просто так Англия впервые за много-много лет назначила главным в сборной человека без английского паспорта: местная тренерская школа нечасто готовит талантливых выпускников, в то время как немецкая дарит миру одного-двух гениев чуть ли не каждый год. Этот сезон не стал исключением, ведь снова лучшие в Бундеслиге – команды с топ-наставниками.

Данная статья – о лучших тренерских перформансах завершившегося розыгрыша Бундеслиги. Оцениваем вклад каждого из тренеров в итоговый успех коллектива. Высшая позиция в таблице не доказывает крутости, а вот контекст и превышение ожиданий – вполне. Сразу отмечу: здесь не будет тренеров команд второй половины таблицы. Предвзятости нет, но там в основном провалы, а Александр Блессин, рулевой «Санкт-Паули», пусть и выполнил свою работу безупречно, «всего лишь» сохранил прописку с составом, который и был заточен плюс-минус под это. Достижения других – больше.

8. Бо Хенриксен («Майнц»)

На самом деле, это похоже на какой-то пранк. Тренер пришел в команду в феврале 2024-го, чтобы спасать провальный сезон. Без него «Майнц» находился в зоне вылета, имел единственную победу и только 12 набранных очков после 21-го тура. С ним – 6 побед и 23 пункта в финальных 13-ти поединках. Даже «Бавария» была менее успешной на отрезке (22). Прописка сохранена, поэтому руководство команды наградило тренера... продажей лидера Груды. Футболист был в топ-3 по голам и в топ-2 по ассистам, но уехал. Заработали 37 миллионов, а на трансферы наставнику выделили 11. Казалось бы, ну все – теперь точно провалится из-за горе-боссов. Однако нет, даже затащил команду в Лигу конференций. А если бы не проваленная весна (просто не хватило сил), это была бы вообще Лига чемпионов. С абсолютно средним составом и потерей лидера атаки. Сделал из прошлогодних борцов за выживание претендентов на зону ЛЧ. Топовый тренерский перформанс, ноль вопросов.

7. Оли Вернер («Вердер»)

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Кстати, единственный безработный в нашем топе. Ушел из-за того, что видел будущее команды отличным от видения руководства. Короче говоря, устал тянуть коллектив на своем горбу. Вернер в команде с 2021 года, и этот сезон – уже 3-й полный для него. И каждый год боссы над ним издевались. 20 миллионов евро суммарно было потрачено клубом за 3 последних сезона на трансферы. То есть Вернер работал с ненужными другим командам футболистами. А, и еще: за этот же период «Вердер» заработал 40 миллионов. Деньги есть, а вот сильных футболистов нет. Это состав для успешной борьбы за выживание – вместо этого «Вердер» лишь на 1 балл отстал от зоны еврокубков. Не проиграл в 8-и из 14-и поединков против клубов топ-7, победил «Байер» и «Айнтрахт» в личных встречах. Снова оверперформанс. Видимо, после этого Вернер пришел к боссам и попросил хоть кого-нибудь приобрести – те отказали, а он не выдержал. Что-то мне подсказывает, что такой крутой тренер долго без работы сидеть не будет.

6. Юлиан Шустер («Фрайбург»)

4567 дней или 12.5 сезонов отработал главным тренером команды Кристиан Штрайх. До его ухода именно он был самым долгоживущим тренером топ-лиг, а не Симеоне. Однако все же ушел прошлым летом. Подхватить команду после такого тренера – большой вызов. Главное – просто не сесть в лужу. Финиш где-то в середине таблицы был бы хорошим результатом. Но «Фрайбург» только в последнем туре потерял путевку в ЛЧ – новый тренер Шустер мог бы с первой попытки сделать то, что не удалось его предшественнику более чем за 10 лет! В последний момент не хватило опыта, класса и даже просто сил. Состав «Вольфсбурга» дороже, но «волки» во второй половине таблицы, а «грифоны» – одни из лидеров. Вот влияние сильного тренера. Звезд вообще нет, большинство исполнителей – футболисты чуть выше среднего уровня и аккурат среднего. Но в результате только «Бавария» и «Байер» набрали больше очков против команд нижней половины таблицы, чем «Фрайбург» (аж 42, 13+3=2-). Машина для выигрышей у слабых. То есть там круто поставлен футбол. Снимаю шляпу.

5. Дино Топмеллер («Айнтрахт»)

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Признание: я бы хотел поставить тренера выше. Однако там объективно более сильные кандидаты – просто лучшие в Германии здесь и сейчас. Топмеллер – лучший среди нетоповой группы и претендент на то, чтобы войти в нее уже через год. Второй сезон в клубе – и снова опыт работы кризисным менеджером. 2 года назад летом ушли Коло-Муани, Камада и Линдстрем – трио лучших футболистов клуба по количеству голевых действий в лиге. А, еще Ндика. И Соу. И Борре. Ну, вы поняли: половина команды. Прошлым летом продали Пачо. А зимой еще и Мармуша, вокруг которого вся игра коллектива строилась полгода. Мало? Ну хорошо, держи еврокубки и травму основного вратаря Траппа. Условный «Эвертон» после таких нескольких трансферных окон готовился бы бороться за выживание в Чемпионшипе. А вот «Айнтрахт» летом будет пытаться скупиться (ой, пусть хотя бы не продаст всех) под ЛЧ, потому что финишировал в топ-3! Потому что Топмеллер – топ. Его команда – ограниченная и может играть только вертикально, но в своем амплуа – одна из лучших в Европе (12 голов в контратаках, у всех остальных в Германии – 8 и меньше). Потому что тренер разрулил все проблемы.

4. Себастьян Хенесс («Штутгарт»)

«Штутгарт», в отличие от многих других команд Б1, может покупать футболистов за нормальные деньги – это плюс. «Штутгарт» все еще не может себе позволить не продавать – это минус. Круто работай на рынке, чтобы заменить тех, кто уходит, и будет тебе счастье. Но летом ситуация была вообще форс-мажорной. Во-первых, ушел Гирасси – форвард, который в этом сезоне стал лучшим бомбардиром ЛЧ. Сами понимаете, что заменить такого невозможно. Во-вторых, покинули команду Антон и Ито – основные защитники, оба – центральные. И чтобы уж точно клуб не справился, зимой решил уехать Руо – также защитник, также центральный. На всех команда заработала почти 80 миллионов, но заменить весь десант сразу – невозможная задача. Но селекция справилась, а Хенесс сделал все от себя зависящее – и клуб выиграл Кубок Германии. В финале победил легко (4:2), вел в счете 3:0 еще после получаса игры. В чемпионате немного не получилось, но по ожидаемым баллам «Штутгарт» в топ-5, еще и в ЛЧ несколько памятных поединков провел. Середняк становится топом. Благодаря Хенессу.

3. Венсан Компани («Бавария»)

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Вот на бумаге все было понятно: вряд ли специалист, который в прошлом сезоне вылетел в ЧШ, сможет помочь команде, с которой не справился до него куда более искусный Тухель. А что в итоге? Специалист вернул чемпионство в Мюнхен. Всего пара поражений в Бундеслиге, а еще – 99 забитых командой голов в турнире. Это почти рекорд. Кейн продолжает быть одним из лучших в мире. Топ-форму вернул Киммих. Олисе из лучшего футболиста середняка АПЛ превратился в лучшего в главном клубе Германии. Важным для структуры был Павлович, но выбыл – и его заменили. Много пользы приносил Мусиала, но несколько раз травмировался – и команда все равно побеждала. Из Лиги чемпионов «Баварию» выбили именно повреждения, когда половины состава не было – и все равно немцы переиграли «Интер», были близки к спасению. Могло ли быть лучше? Да. Например, был шанс выиграть Кубок Германии. Но, пожалуй, это и все. Компани вернул ту «Баварию», которую мы не видели последние полтора года. И сделал это сразу.

2. Хаби Алонсо («Байер»)

Единственный в нашем топе, кто уже успел сменить место работы. Я знаю, о чем вы подумали: а как вообще может быть выше в топе тренер, который проиграл борьбу за титул в команде, которая была лучшей в прошлом году? Все просто: Алонсо выполнил более тяжелую работу. У него была чемпионская команда по качеству игры – но не по составу. «Байер» побеждал в матчах благодаря желанию (помните вот те голы на 90+?) и безумной реализации шансов (76 ожидаемых очков, но 90 фактических). На второй год задачей было даже не удержать уровень (потому что оверперформить каждый сезон невозможно), а не провалиться. И он справился. Без серьезных приобретений, тем же составом, который в полтора раза дешевле, чем у «Баварии». В лиге «Байер» чемпиону ни разу не уступил, из Кубка Германии его выбил – тет-а-тет оказался не хуже в большинстве поединков. До последнего вел борьбу за чемпионство, сыграл в полуфинале КН. Весной сдал, но не просто так – из-за травмы Вирца. И даже так проиграл только 8 матчей за сезон. «Бавария» – 7. Чемпионский уровень.

1. Нико Ковач («Боруссия» Д)

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Все мы знаем, чем все это закончится. Ковач уходил с позором из каждой из 3-х последних своих команд, так что и здесь все будет так же. Но не сейчас. Потом. А в данный момент Нико – лучший в Германии. На момент его прихода в феврале «Боруссия» шла на 11-м месте в таблице – всего в 4-х очках от топ-4, но без игры, без идей, без ничего. А с ним она вторая лучшая по набранным очкам (28) после «Баварии» (31). И это при том, что Нико не сразу сообразил, что вообще делать: проиграл аж 4 матча в чемпионате из первых 6-ти. Но потом – серия с 22-мя очками в 8-ми поединках. Единственная ничья – против «Баварии» (2:2) в Мюнхене. В конце – серия из 5-и матчей, в которых команда забивала по 3+. Под каток попал даже «Байер» (4:2) в последнем домашнем матче Алонсо. Итог – сенсационный финиш в зоне ЛЧ. У нас в топе были тренеры, которые побеждали после потерь игроков или на новом месте, но Нико вообще подхватил проблемный коллектив в последний момент и из ничего создал конфетку – это же нарушение закона о равноценном обмене, такого ни один алхимик не может.

А Ковач – может, потому что, кажется, украл или создал философский камень. Не знаю, что он за это отдал и как дорого ему это обошлось, но оно того стоило. Лучший тренер сезона в Бундеслиге. Без вариантов.