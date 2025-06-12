«Никакой игры не увидел». Сабо рассказал, стоит ли увольнять Реброва
Бывший главный тренер сборной Украины считает, что результаты команды не изменятся
Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, стоит ли увольнять нынешнего тренера «сине-желтых» Сергея Реброва:
– Чего Вы ждете от сборной Украины в отборе на ЧМ, где нашими соперниками будут Франция, Исландия и Азербайджан?
– Ничего хорошего не жду. Правильно сказал наш выдающийся тренер Маркевич, что с такой сборной ехать на отбор чемпионата мира – это провал. Возможно, он и прав. Я ни одного матча не видел, чтобы наша сборная сыграла на хорошем уровне, разве что второй тайм против Бельгии в первом матче.
– Многие болельщики пишут в комментариях, что при Реброве у сборной нет ни игры, ни результата, и ему нужно покинуть свой пост. Как Вы считаете, Ребров должен уйти?
– Ну а что делать Реброву, если у него нет футболистов высокого уровня, кроме Забарного? У сборной сегодня нет лидера! Все футболисты одинаковые. В атаке я вообще никого не вижу. Довбик должен отрываться от центрального защитника, а он, наоборот, к нему приклеивается. Мое мнение – пусть Ребров остается. Если часто менять тренеров, то ничего хорошего не будет. Критиковать легче всего.
Ранее Йожеф Сабо признался, усилил бы Мудрик сборную Украины.
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