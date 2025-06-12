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  4. «Никакой игры не увидел». Сабо рассказал, стоит ли увольнять Реброва
Чемпионат мира
12 июня 2025, 13:33 |
969
4

«Никакой игры не увидел». Сабо рассказал, стоит ли увольнять Реброва

Бывший главный тренер сборной Украины считает, что результаты команды не изменятся

12 июня 2025, 13:33 |
969
4
«Никакой игры не увидел». Сабо рассказал, стоит ли увольнять Реброва
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо рассказал, стоит ли увольнять нынешнего тренера «сине-желтых» Сергея Реброва:

– Чего Вы ждете от сборной Украины в отборе на ЧМ, где нашими соперниками будут Франция, Исландия и Азербайджан?

– Ничего хорошего не жду. Правильно сказал наш выдающийся тренер Маркевич, что с такой сборной ехать на отбор чемпионата мира – это провал. Возможно, он и прав. Я ни одного матча не видел, чтобы наша сборная сыграла на хорошем уровне, разве что второй тайм против Бельгии в первом матче.

– Многие болельщики пишут в комментариях, что при Реброве у сборной нет ни игры, ни результата, и ему нужно покинуть свой пост. Как Вы считаете, Ребров должен уйти?

– Ну а что делать Реброву, если у него нет футболистов высокого уровня, кроме Забарного? У сборной сегодня нет лидера! Все футболисты одинаковые. В атаке я вообще никого не вижу. Довбик должен отрываться от центрального защитника, а он, наоборот, к нему приклеивается. Мое мнение – пусть Ребров остается. Если часто менять тренеров, то ничего хорошего не будет. Критиковать легче всего.

Ранее Йожеф Сабо признался, усилил бы Мудрик сборную Украины.

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Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 4
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Мен Петров
При наявності цих гравців, збірна повинна грати краще. 
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+4
vbrjkf
Якщо тренер не вміє мотивувати гравців, не має кілька тактичних схем гри проти різних суперників, не бачить на якій позиції краще використовувати того чи іншого футболіста, то нахіба кому  потрібен такий тренер...?
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+4
fifa2020
Три роки просрали з цим недотренером, ще 2 просрем після нього на налагодження гри, а там зінченко, циганков і інші на пенсію вийдуть!
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+2
Перець
у Сірьожки контракт  так що не нервуйте
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0
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