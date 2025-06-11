«Кто его купит? Я был злой». Сабо разнес звезду сборной Украины

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался о полузащитнике «сине-желтых» и донецкого «Шахтера» Георгии Судакове:

«В матче против Канады Судаков играл слева. Куда его только не вставляют. Фамилию Судакова я впервые услышал где-то после 20-й минуты матча с Канадой. А так его было не видно и не слышно. Он может только смещаться в середину и пробивать с правой. Но для полузащитника этого мало, он должен уметь отбирать, обводить, видеть поле.

О Судакове столько писали и «продавали», что, наверное, уже бумаги не хватает, а игры как не было, так и нет. Полузащитник не должен выпадать из игры на 20 минут. Кто его купит с такой игрой?

Я всю жизнь играл в полузащите. В сборную СССР меня вызывали, а чтобы туда попасть, нужно было играть на три головы выше москвичей. Я был злой, отбирал, отдавал, работоспособный от штрафного до штрафного, с хорошим ударом. Вот это все должно быть у Судакова и других наших полузащитников, а они все на чистых мячах играют».