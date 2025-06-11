Йожеф САБО – о звезде сборной Украины: «Просто ужасно, каким он стал»

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался о полузащитнике «сине-желтых» и киевского «Динамо» Николае Шапаренко:

«Шапаренко вообще провалился. Почему? Это нужно спрашивать у Александра Шовковского. Просто ужасно, каким он стал».

За 2 матча против Канады и Новой Зеландии Николай Шапаренко в общей сложности отыграл за национальную сборную Украины 63 минуты, не отличившись ни одним результативным действием.

Ранее Йожеф Сабо назвал двух лишних футболистов в составе сборной Украины.