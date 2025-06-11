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  4. Йожеф САБО – о звезде сборной Украины: «Просто ужасно, каким он стал»
Чемпионат мира
11 июня 2025, 17:43 |
2586
0

Йожеф САБО – о звезде сборной Украины: «Просто ужасно, каким он стал»

Николай Шапаренко разочаровал бывшего главного тренера национальной команды

11 июня 2025, 17:43 |
2586
0
Йожеф САБО – о звезде сборной Украины: «Просто ужасно, каким он стал»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался о полузащитнике «сине-желтых» и киевского «Динамо» Николае Шапаренко:

«Шапаренко вообще провалился. Почему? Это нужно спрашивать у Александра Шовковского. Просто ужасно, каким он стал».

За 2 матча против Канады и Новой Зеландии Николай Шапаренко в общей сложности отыграл за национальную сборную Украины 63 минуты, не отличившись ни одним результативным действием.

Ранее Йожеф Сабо назвал двух лишних футболистов в составе сборной Украины.

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Николай Шапаренко товарищеские матчи Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу сборная Канады по футболу Канада - Украина Новая Зеландия - Украина Canadian Shield
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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