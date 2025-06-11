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  4. «Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
Чемпионат мира
11 июня 2025, 15:06 |
1237
2

«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины

Бывший главный тренер национальной команды выделил Илью Забарного

11 июня 2025, 15:06 |
1237
2
«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины
Йожеф Сабо

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался о центральном защитнике «сине-желтых» Илье Забарном.

– Мне понравился только один игрок – Забарный. Он действительно был лучшим на поле. Не зря за него борются «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Посмотрим, чем это закончится.

– Забарный сможет сразу стать в «ПСЖ» основным?

– Если он продолжит играть на таком же уровне, то обязательно станет игроком основного состава. У него есть все качества для центрального защитника топ-уровня – прекрасный отбор, выбор позиции, хорошая передача и видение поля. Я считаю его одним из лучших центральных защитников в мире и лучшим украинским игроком на данный момент.

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Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 2
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GroundUnder
Хюйсен пока тоже не очень впечатляет без Забарного, надо было их брать комплектом
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0
saltim
То что Забарный не захотел даже подпрыгнуть вчера, когда мяч пропустили это конечно не важно. Все на Тымчика списали. Заба же великий.Нахрена лепить из него Легенду? Не заслужил еще!
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