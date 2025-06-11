«Один из лучших в мире». Сабо назвал лучшего игрока сборной Украины

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо высказался о центральном защитнике «сине-желтых» Илье Забарном.

– Мне понравился только один игрок – Забарный. Он действительно был лучшим на поле. Не зря за него борются «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Посмотрим, чем это закончится.

– Забарный сможет сразу стать в «ПСЖ» основным?

– Если он продолжит играть на таком же уровне, то обязательно станет игроком основного состава. У него есть все качества для центрального защитника топ-уровня – прекрасный отбор, выбор позиции, хорошая передача и видение поля. Я считаю его одним из лучших центральных защитников в мире и лучшим украинским игроком на данный момент.