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Товарищеские матчи
11 июня 2025, 02:18 | Обновлено 11 июня 2025, 02:40
648
0

И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина

Болельщики выбрали Илью Забарного лучшим игроком товарищеского матча

11 июня 2025, 02:18 | Обновлено 11 июня 2025, 02:40
648
0
И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В ночь на 11 июня состоялся товарищеский матч между сборными Новой Зеландии и Украины на турнире Canadian Shield.

Поединок прошел на Бимо Филд в Торонто. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.

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После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Лучшим по мнению фанатов стал Илья Забарный – 35%.

У ближайших преследователей Андрея Лунина и Александра Тымчика 12% и 9% соответственно.

Забарный во второй раз подряд стал Львом матча. В поединке против Канады (2:4) болельщики также выбрали Илью лучшим.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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