И снова он. Назван Лев матча Новая Зеландия – Украина
Болельщики выбрали Илью Забарного лучшим игроком товарищеского матча
В ночь на 11 июня состоялся товарищеский матч между сборными Новой Зеландии и Украины на турнире Canadian Shield.
Поединок прошел на Бимо Филд в Торонто. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сине-желтых.
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После завершения встречи болельщики выбрали Льва матча. Лучшим по мнению фанатов стал Илья Забарный – 35%.
У ближайших преследователей Андрея Лунина и Александра Тымчика 12% и 9% соответственно.
Забарный во второй раз подряд стал Львом матча. В поединке против Канады (2:4) болельщики также выбрали Илью лучшим.
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