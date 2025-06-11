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  4. «Спасибо руководству». Степанюк объяснил свой уход из Вереса
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 13:19 |
790
1

«Спасибо руководству». Степанюк объяснил свой уход из Вереса

Руслана ждет новый этап футбольной карьеры

11 июня 2025, 13:19 |
790
1
«Спасибо руководству». Степанюк объяснил свой уход из Вереса
НК Верес. Руслан Степанюк

Украинский форвард Руслан Степанюк объяснил, почему решил уйти с ровенского «Вереса», попросив расторгнуть контракт.

– Футбольная жизнь – изменчива. Сейчас настал тот момент, когда я хочу разобраться в себе, почувствовать куда и в каком направлении двигаться дальше. Благодарю руководство за то, что пошли навстречу в принятии такого нелегкого, но важного для меня решения!

Благодарю за этот прекрасный год руководство народного клуба, тренерский штаб, медицинский и админперсонал и всех игроков нашей команды.

Также хочу выразить искреннюю благодарность болельщикам. За поддержку и веру в команду. Вы – настоящий мощный двенадцатый игрок, – сказал Руслан.

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Руслан Степанюк Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу расторжение контракта
Олег Вахоцкий Источник: ФК Верес
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jovtengellium
3 варіанти. перший - за кордон,подалі від війни. другий - гроші. наприклад Металіст 1925. третій - єврокубки - Олександрія
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