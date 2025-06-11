«Спасибо руководству». Степанюк объяснил свой уход из Вереса

Украинский форвард Руслан Степанюк объяснил, почему решил уйти с ровенского «Вереса», попросив расторгнуть контракт.

– Футбольная жизнь – изменчива. Сейчас настал тот момент, когда я хочу разобраться в себе, почувствовать куда и в каком направлении двигаться дальше. Благодарю руководство за то, что пошли навстречу в принятии такого нелегкого, но важного для меня решения!

Благодарю за этот прекрасный год руководство народного клуба, тренерский штаб, медицинский и админперсонал и всех игроков нашей команды.

Также хочу выразить искреннюю благодарность болельщикам. За поддержку и веру в команду. Вы – настоящий мощный двенадцатый игрок, – сказал Руслан.