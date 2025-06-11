Легенда Карпат назвал футболиста, который мог бы усилить Динамо и Шахтер

Легендарный голкипер львовских «Карпат» Андрей Тлумак похвалил дебютанта национальной сборной Украины Александра Мартынюка после матча против Новой Зеландии (2:1). Тлумак заявил, что и Динамо, и Шахтеру следует присмотреться к футболисту.

– Сейчас немало новостей о том, что за Ротанем покинет Александрию ряд ведущих исполнителей. Вряд ли Мартынюку потребуется Динамо, где Шовковский на этой позиции имеет Дубинчака и Овчаренко. А какой тогда клуб УПЛ может подписать Александра? Или ему все-таки следует смотреть в сторону Европы?

– Очень сложно сейчас говорить об этом. Пока информация о будущем Александрии – это только разговоры. Если мы действительно увидим, что команду покидает не только Ротань, но и группа ключевых игроков, Мартынюку нужно будет идти в другой клуб. Ему в таком возрасте нужно прогрессировать, не останавливаться в развитии.

Если же ФК Александрия останется той же командой, которая была в этом сезоне, то, наверное, куда-то не следует переходить. Будут еврокубки, возможность снова сразиться за призовые места в следующем розыгрыше УПЛ.

Я не соглашусь с тем, что Мартынюку не нужно Динамо или Шахтеру. В своей нынешней форме он однозначно должен интересовать такие клубы. Чем больше конкуренция в грандах, тем лучше играть на все три фронта: чемпионат, еврокубки, Кубок Украины. Тем более, Шовковский показал, как классно умеет использовать ротацию, и это приносит результат, ведь Динамо стало чемпионом, – сказал Тлумак.

Мартынюк в сезоне 2024/25 провел 29 матчей за Александрию в рамках УПЛ, сделав две результативные передачи. Контракт 23-летнего футболиста с «горожанами» рассчитан до 30 июня 2027-го.