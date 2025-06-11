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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 11:19 | Обновлено 11 июня 2025, 11:43
1365
0

Клуб УПЛ ищет новых футболистов, чтобы удачно сыграть в еврокубках

Евгений Кочерга рассказал о трансферных планах «Александрии»

11 июня 2025, 11:19 | Обновлено 11 июня 2025, 11:43
1365
0
Клуб УПЛ ищет новых футболистов, чтобы удачно сыграть в еврокубках
ФК Александрия

Спортивный директор «Александрии» Евгений Кочерга рассказал о своем назначении на новую должность, а также поделился мнением о планах клуба во время трансферного окна.

По итогам сезона 2024/25 «горожане» заняли второе место в турнирной таблице и завоевали путевку в Лигу конференций. Следует отметить, что главный тренер Руслан Ротань покинул команду, новым наставником, вероятно, станет хорватский специалист Младен Бартулович.

– Что вы чувствуете, вступив в обязанности на новой должности во время важных изменений в клубе? Ведь в скором времени начнутся квалификационные матчи Лиги конференций и новый сезон УПЛ.

– Во-первых, это большая ответственность, потому что, как вы заметили, это новый сезон, новые ожидания, матчи Лиги конференций. Поэтому мы сейчас упорно работаем, просматриваем много футболистов, потенциальное усиление для того, чтобы успешно выступить в следующем сезоне в матчах Лиги конференций.

– Какими будут ваши первые шаги в новой должности? Есть ли уже сформированное видение трансферной политики? Возможно, уже ведутся какие-то переговоры по усилению?

– Да, есть понимание, кто нам нужен и на какие позиции. Ведется достаточно много переговоров с потенциальными новичками. Поэтому я считаю, что процесс идет, процесс активен. Скоро все узнаете, – рассказал Кочерга.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Лига конференций Александрия трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ФК Александрия
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