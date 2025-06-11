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  4. Александрия определилась с тренером. Клуб возглавит иностранный специалист
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 07:11 |
905
0

Александрия определилась с тренером. Клуб возглавит иностранный специалист

Младен Бартулович покинет «Зарю» – у специалиста завершается контракт с луганским клубом

11 июня 2025, 07:11 |
905
0
Александрия определилась с тренером. Клуб возглавит иностранный специалист
ФК Заря Луганск. Младен Бартулович

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги 2024/25 – «Александрия» – определилась с тренером, который возглавит команду. Бывший наставник «горожан» Руслан Ротань ушел из клуба после завершения чемпионата.

По информации источника, команду возглавит хорватский специалист Младен Бартулович – он на данный момент работает в «Заре» и не намерен продлевать контракт, срок действия которого заканчивается 30 июня 2025 года.

Независимо от решения руководство луганского клуба, Бартулович пойдет на повышение во вторую команду Премьер-лиги. Стороны ведут переговоры, хорватский специалист является главным кандидатом на работу в «Александрии».

По итогам кампании 2024/25 «Заря» разместилась на седьмой позиции в турнирной таблице. Хорватский наставник ранее возглавлял «Ингулец», а во время профессиональной карьеры футболиста продолжительное время играл в чемпионате Украины.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Заря Луганск Младен Бартулович назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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