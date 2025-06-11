Александрия определилась с тренером. Клуб возглавит иностранный специалист
Младен Бартулович покинет «Зарю» – у специалиста завершается контракт с луганским клубом
Серебряный призер Украинской Премьер-лиги 2024/25 – «Александрия» – определилась с тренером, который возглавит команду. Бывший наставник «горожан» Руслан Ротань ушел из клуба после завершения чемпионата.
По информации источника, команду возглавит хорватский специалист Младен Бартулович – он на данный момент работает в «Заре» и не намерен продлевать контракт, срок действия которого заканчивается 30 июня 2025 года.
Независимо от решения руководство луганского клуба, Бартулович пойдет на повышение во вторую команду Премьер-лиги. Стороны ведут переговоры, хорватский специалист является главным кандидатом на работу в «Александрии».
По итогам кампании 2024/25 «Заря» разместилась на седьмой позиции в турнирной таблице. Хорватский наставник ранее возглавлял «Ингулец», а во время профессиональной карьеры футболиста продолжительное время играл в чемпионате Украины.
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