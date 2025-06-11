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Молодежные турниры
11 июня 2025, 21:31 | Обновлено 11 июня 2025, 22:12
1711
2

Известный тренер рассказал, какой игрок Динамо его разочаровал больше всего

Александр Поздеев высказался о Владимире Бражко

11 июня 2025, 21:31 | Обновлено 11 июня 2025, 22:12
1711
2
Известный тренер рассказал, какой игрок Динамо его разочаровал больше всего
УАФ. Владимир Бражко

Известный украинский тренер Александр Поздеев высказался о хавбеке «Динамо» Владимире Бражко.

«Я думаю, что место в старте Владимира Бражко [в стартовом составе украинской молодежки] – под вопросом. Он очень «просел», эмоционально тоже. Бражко нередко ошибается, довольно грубо, что в клубе, что в сборной. Мне кажется, что позиция Бражко под вопросом.

Мне кажется, Рубчинский или Яцык могут навязать ему конкуренцию. А вот Очеретько и Ярмолюк начнут без конкуренции», – сказал Поздеев.

Ранее хавбек «Динамо» Владимир Бражко рассказал о предстоящем участии в молодежном ЧЕ-2025 в составе сборной Украины U-21.

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Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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Dovbush
"Відомий український тренер" -широко відомий у дуже вузькому колі. Хтоі де його знає? Крім "Колоса"
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+2
easterly
Ну дуже відомий). Кого тільки не відкопають
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0
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