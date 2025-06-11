Известный тренер рассказал, какой игрок Динамо его разочаровал больше всего

Известный украинский тренер Александр Поздеев высказался о хавбеке «Динамо» Владимире Бражко.

«Я думаю, что место в старте Владимира Бражко [в стартовом составе украинской молодежки] – под вопросом. Он очень «просел», эмоционально тоже. Бражко нередко ошибается, довольно грубо, что в клубе, что в сборной. Мне кажется, что позиция Бражко под вопросом.

Мне кажется, Рубчинский или Яцык могут навязать ему конкуренцию. А вот Очеретько и Ярмолюк начнут без конкуренции», – сказал Поздеев.

Ранее хавбек «Динамо» Владимир Бражко рассказал о предстоящем участии в молодежном ЧЕ-2025 в составе сборной Украины U-21.