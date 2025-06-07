БРАЖКО: «У сборной Украины U-21 по игрокам очень сильный состав»

Полузащитник Динамо Владимир Бражко рассказал о предстоящем участии в молодежном ЧЕ-2025 в составе сборной Украины U-21, которая проводит подготовительный сбор в Испании:

«Для меня вызовы в молодежную сборную и в национальную очень важны. Каждый матч за каждую сборную для меня очень важен, и это как новый вызов. Конечно, хочется и там, и там выступать хорошо. И надеюсь, что уже в следующий раз меня вызовут в национальную сборную. Буду делать для этого все.

Не хочу сравнивать молодежную сборную на ЧЕ-2023 и на ЧЕ-2025, потому что и на том чемпионате у нас был очень сильный состав. И сейчас по игрокам у нас тоже очень сильный состав. Я же говорю – надеюсь, у нас все будет хорошо, у нас хорошие игроки. Не хочу никого выделять, потому что лидер должен быть в команде, и если мы будем как один организм – надеюсь, все будет хорошо».