Гол Шомуродова, Япония уничтожила Индонезию. Результаты отбора ЧМ в Азии

Во вторник, 10 июня, состоялись матчи квалификации к чемпионату мира в зоне Азии, по итогам которых шесть команд завоевали прямые путевки на мундиаль.

Япония не заметила сопротивления сборной Индонезии, отправив в ворота соперника шесть мячей. Дубль на свой счет записал полузащитник английского «Кристал Пэлас» Даичи Камада.

Узбекистан легко одолел Катар со счетом 3:0, однако этот матч для победителей не имел турнирного значения, так как команда досрочно вышла на ЧМ-2026. Один из мячей забил форвард «Ромы» Эльдор Шомуродова.

Чемпионат мира 2026, 10-й тур. 10 июня

Квалификация, зона Азии

Япония – Индонезия – 6:0

Голы: Камада, 15, 45+6, Кубо, 19, Морисита, 55, Мачино, 58, Хосоя, 80

Китай – Бахрейн – 1:0

Гол: Ван, 90+3

Южная Корея – Кувейт – 4:0

Голы: Джин Ву, 30, Ли Кан Ин, 51, Хьон Гу, 54, Ли Дже Сон, 72

Кыргызстан – ОАЭ – 1:1

Голы: Мерк, 90+5 – Сухаил, 30

Узбекистан – Катар – 3:0

Голы: Тургунбаев, 28, Шомуродов, 68, Сергеев, 90+2

Иран – Северная Корея – 3:0

Голы: Мохеби, 74, Тареми, 77, Хоссейнзаде, 90+3

Иордания – Ирак – 0:1

Гол: Мсарафави, 77

Палестина – Оман – 1:1

Голы: Харуб, 49 – Аль Сабхи, 90+7 (пен)

Саудовская Аравия – Австралия – 1:2

Голы: Аль-Обуд, 19 – Меткаф, 42, Дюк, 48

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Иран 10 7 2 1 19 - 8 23 2 Узбекистан 10 6 3 1 14 - 7 21 3 ОАЭ 10 4 3 3 15 - 8 15 4 Катар 10 4 1 5 17 - 24 13 5 Кыргызстан 10 2 2 6 12 - 18 8 6 КНДР 10 0 3 7 9 - 21 3 Полная таблица

Группа B Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Южная Корея 10 6 4 0 20 - 7 22 2 Иордания 10 4 4 2 16 - 8 16 3 Ирак 10 4 3 3 9 - 9 15 4 Оман 10 3 2 5 9 - 14 11 5 Палестина 10 2 4 4 10 - 13 10 6 Кувейт 10 0 5 5 7 - 20 5 Полная таблица