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ЧМ. Квалификация. Азия
Япония
10.06.2025 13:35 – FT 6 : 0
Индонезия
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Чемпионат мира
11 июня 2025, 12:40 |
316
1

Гол Шомуродова, Япония уничтожила Индонезию. Результаты отбора ЧМ в Азии

10 июня определились шесть команд, которые завоевали прямые путевки на мундиаль

11 июня 2025, 12:40 |
316
1
Гол Шомуродова, Япония уничтожила Индонезию. Результаты отбора ЧМ в Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов

Во вторник, 10 июня, состоялись матчи квалификации к чемпионату мира в зоне Азии, по итогам которых шесть команд завоевали прямые путевки на мундиаль.

Япония не заметила сопротивления сборной Индонезии, отправив в ворота соперника шесть мячей. Дубль на свой счет записал полузащитник английского «Кристал Пэлас» Даичи Камада.

Узбекистан легко одолел Катар со счетом 3:0, однако этот матч для победителей не имел турнирного значения, так как команда досрочно вышла на ЧМ-2026. Один из мячей забил форвард «Ромы» Эльдор Шомуродова.

Чемпионат мира 2026, 10-й тур. 10 июня

Квалификация, зона Азии

Япония – Индонезия – 6:0
Голы: Камада, 15, 45+6, Кубо, 19, Морисита, 55, Мачино, 58, Хосоя, 80

Китай – Бахрейн – 1:0
Гол: Ван, 90+3

Южная Корея – Кувейт – 4:0
Голы: Джин Ву, 30, Ли Кан Ин, 51, Хьон Гу, 54, Ли Дже Сон, 72

Кыргызстан – ОАЭ – 1:1
Голы: Мерк, 90+5 – Сухаил, 30

Узбекистан – Катар – 3:0
Голы: Тургунбаев, 28, Шомуродов, 68, Сергеев, 90+2

Иран – Северная Корея – 3:0
Голы: Мохеби, 74, Тареми, 77, Хоссейнзаде, 90+3

Иордания – Ирак – 0:1
Гол: Мсарафави, 77

Палестина – Оман – 1:1
Голы: Харуб, 49 – Аль Сабхи, 90+7 (пен)

Саудовская Аравия – Австралия – 1:2
Голы: Аль-Обуд, 19 – Меткаф, 42, Дюк, 48

Группа A Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Иран 10 7 2 1 19 - 8 23
2 Узбекистан 10 6 3 1 14 - 7 21
3 ОАЭ 10 4 3 3 15 - 8 15
4 Катар 10 4 1 5 17 - 24 13
5 Кыргызстан 10 2 2 6 12 - 18 8
6 КНДР 10 0 3 7 9 - 21 3
Полная таблица
Группа B Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Южная Корея 10 6 4 0 20 - 7 22
2 Иордания 10 4 4 2 16 - 8 16
3 Ирак 10 4 3 3 9 - 9 15
4 Оман 10 3 2 5 9 - 14 11
5 Палестина 10 2 4 4 10 - 13 10
6 Кувейт 10 0 5 5 7 - 20 5
Полная таблица
Группа C Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Япония 10 7 2 1 30 - 3 23
2 Австралия 10 5 4 1 16 - 7 19
3 Саудовская Аравия 10 3 4 3 7 - 8 13
4 Индонезия 10 3 3 4 9 - 20 12
5 Китай 10 3 0 7 7 - 20 9
6 Бахрейн 10 1 3 6 5 - 16 6
Полная таблица

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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ivankondrat96
Трохи кращого результату очікував від Катару, враховуючи їхні виступи на кубку Азії.
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