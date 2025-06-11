Гол Шомуродова, Япония уничтожила Индонезию. Результаты отбора ЧМ в Азии
10 июня определились шесть команд, которые завоевали прямые путевки на мундиаль
Во вторник, 10 июня, состоялись матчи квалификации к чемпионату мира в зоне Азии, по итогам которых шесть команд завоевали прямые путевки на мундиаль.
Япония не заметила сопротивления сборной Индонезии, отправив в ворота соперника шесть мячей. Дубль на свой счет записал полузащитник английского «Кристал Пэлас» Даичи Камада.
Узбекистан легко одолел Катар со счетом 3:0, однако этот матч для победителей не имел турнирного значения, так как команда досрочно вышла на ЧМ-2026. Один из мячей забил форвард «Ромы» Эльдор Шомуродова.
Чемпионат мира 2026, 10-й тур. 10 июня
Квалификация, зона Азии
Япония – Индонезия – 6:0
Голы: Камада, 15, 45+6, Кубо, 19, Морисита, 55, Мачино, 58, Хосоя, 80
Китай – Бахрейн – 1:0
Гол: Ван, 90+3
Южная Корея – Кувейт – 4:0
Голы: Джин Ву, 30, Ли Кан Ин, 51, Хьон Гу, 54, Ли Дже Сон, 72
Кыргызстан – ОАЭ – 1:1
Голы: Мерк, 90+5 – Сухаил, 30
Узбекистан – Катар – 3:0
Голы: Тургунбаев, 28, Шомуродов, 68, Сергеев, 90+2
Иран – Северная Корея – 3:0
Голы: Мохеби, 74, Тареми, 77, Хоссейнзаде, 90+3
Иордания – Ирак – 0:1
Гол: Мсарафави, 77
Палестина – Оман – 1:1
Голы: Харуб, 49 – Аль Сабхи, 90+7 (пен)
Саудовская Аравия – Австралия – 1:2
Голы: Аль-Обуд, 19 – Меткаф, 42, Дюк, 48
|Группа A
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Иран
|10
|7
|2
|1
|19 - 8
|23
|2
|Узбекистан
|10
|6
|3
|1
|14 - 7
|21
|3
|ОАЭ
|10
|4
|3
|3
|15 - 8
|15
|4
|Катар
|10
|4
|1
|5
|17 - 24
|13
|5
|Кыргызстан
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|6
|КНДР
|10
|0
|3
|7
|9 - 21
|3
|Группа B
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Южная Корея
|10
|6
|4
|0
|20 - 7
|22
|2
|Иордания
|10
|4
|4
|2
|16 - 8
|16
|3
|Ирак
|10
|4
|3
|3
|9 - 9
|15
|4
|Оман
|10
|3
|2
|5
|9 - 14
|11
|5
|Палестина
|10
|2
|4
|4
|10 - 13
|10
|6
|Кувейт
|10
|0
|5
|5
|7 - 20
|5
|Группа C
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Япония
|10
|7
|2
|1
|30 - 3
|23
|2
|Австралия
|10
|5
|4
|1
|16 - 7
|19
|3
|Саудовская Аравия
|10
|3
|4
|3
|7 - 8
|13
|4
|Индонезия
|10
|3
|3
|4
|9 - 20
|12
|5
|Китай
|10
|3
|0
|7
|7 - 20
|9
|6
|Бахрейн
|10
|1
|3
|6
|5 - 16
|6
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