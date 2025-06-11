Звезда УПЛ хочет в Европу. Уже выбрал идеальный чемпионат
Егор Твердохлеб хочет попробовать свои силы в Бундеслиге
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал о своих целях на будущее. Футболист заявил, что хочет попробовать свои силы в немецкой Бундеслиге.
«Моя главная цель на 2025 год – сделать следующий шаг. Приоритет – переход в одну из пяти лучших лиг Европы, в идеале в Бундеслигу. Конечно, мы должны быть реалистами, и я знаю, что мне нужно будет адаптироваться, но я готов к следующему вызову.
Трудно сделать скачок из украинской Премьер-лиги в топовый чемпионат, но в то же время мы говорим не о больших прыжках, а о последовательных шагах. Я полностью сосредоточен на том, чтобы делать маленькие шаги для достижения конечной цели», – сказал Егор.
В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги Егор провел 24 матча, забив 14 мячей и отдав две результативные передачи.
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