Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Звезда УПЛ хочет в Европу. Уже выбрал идеальный чемпионат
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 10:43 |
593
0

Звезда УПЛ хочет в Европу. Уже выбрал идеальный чемпионат

Егор Твердохлеб хочет попробовать свои силы в Бундеслиге

11 июня 2025, 10:43 |
593
0
Звезда УПЛ хочет в Европу. Уже выбрал идеальный чемпионат
ФК Кривбасс. Егор Твердохлеб

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал о своих целях на будущее. Футболист заявил, что хочет попробовать свои силы в немецкой Бундеслиге.

«Моя главная цель на 2025 год – сделать следующий шаг. Приоритет – переход в одну из пяти лучших лиг Европы, в идеале в Бундеслигу. Конечно, мы должны быть реалистами, и я знаю, что мне нужно будет адаптироваться, но я готов к следующему вызову.

Трудно сделать скачок из украинской Премьер-лиги в топовый чемпионат, но в то же время мы говорим не о больших прыжках, а о последовательных шагах. Я полностью сосредоточен на том, чтобы делать маленькие шаги для достижения конечной цели», – сказал Егор.

В прошлом сезоне Украинской Премьер-лиги Егор провел 24 матча, забив 14 мячей и отдав две результативные передачи.

По теме:
Воспитанник киевского Динамо перейдет в ЛНЗ за 700 тысяч евро
Полесье и Металлист 1925. Бывший футболист Динамо может остаться в Украине
Самый громкий трансфер лета? Топ-клуб АПЛ подписывает звезду за 150 млн
Егор Твердохлеб трансферы УПЛ трансферы Бундеслиги Кривбасс Кривой Рог
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Ворсклы может смениться владелец
Футбол | 11 июня 2025, 10:07 0
У Ворсклы может смениться владелец
У Ворсклы может смениться владелец

Но футбольный клуб не исчезнет с футбольной карты Украины

Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Футбол | 10 июня 2025, 22:05 0
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?
Турнирная таблица. Какое место занимает Украина на Canadian Shield?

Сине-желтая команда, проиграв Канаде, находится на последней 4-й позиции

Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Футбол | 11.06.2025, 08:35
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Куртуа был поражен указанием Хаби Алонсо на первой тренировке в Реале
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»
Футбол | 11.06.2025, 07:29
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Будем оценивать российский чемпионат»
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
Футбол | 11.06.2025, 02:03
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
С голом Гуцуляка и ассистом Мартынюка. Украина победила Новую Зеландию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС: «Тебе пора выйти из игры. Заверши карьеру»
10.06.2025, 08:56
Бокс
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
Фантастический Модрич. Хорватия уничтожила Чехию в отборе к ЧМ-2026
09.06.2025, 23:40 1
Футбол
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
Лунин выбрал себе новый клуб на следующий сезон, чем шокировал Реал
10.06.2025, 07:48 8
Футбол
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
Blast.tv Austin Major 2025 уже на FAVBET: Главное событие июня в мире CS2
10.06.2025, 19:18
Киберспорт
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
Канада выиграла домашний турнир Canadian Shield. На каком месте Украина?
11.06.2025, 06:30 8
Футбол
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
ВИДЕО. Болельщики заставили Рибери уйти с трибуны после гола Роналду
09.06.2025, 18:54
Футбол
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
Майк Тайсон назвал пять лучших боксеров современности. Есть ли Усик?
10.06.2025, 00:11 1
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
Тайсон ФЬЮРИ: «Выйти на ринг с этим боксером? Вы думаете, я идиот?»
09.06.2025, 09:26 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем