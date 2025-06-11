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Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 09:33 |
1637
0

Воспитанник киевского Динамо перейдет в ЛНЗ за 700 тысяч евро

Полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык присоединится к черкасскому клубу

11 июня 2025, 09:33 |
1637
0
Воспитанник киевского Динамо перейдет в ЛНЗ за 700 тысяч евро
ФК Кривбасс Кривой Рог. Денис Кузык

Фланговый полузащитник «Кривбасса» Денис Кузык покинет нынешний клуб во время летнего трансферного окна.

В услугах воспитанника киевского «Динамо» заинтересован черкасский ЛНЗ, который провел успешные переговоры о переходе 22-летнего футболиста.

По информации ТаТоТаке, криворожский коллектив получит за переход игрока примерно 700 тысяч евро. Сторонам осталось уладить последние формальности и тогда черкасский клуб объявит о трансфере.

ЛНЗ сумел избежать вылета в Первую лигу и не попал в стыковые матчи – подопечные Романа Григорчука набрали 31 балл и заняли 12-е место в турнирной таблице.

Стоит отметить, что новым тренером черкасской команды был назначен Виталий Пономарев, который ранее работал во львовском «Рухе».

В кампании 2024/25 Кузык провел 30 матчей в чемпионате за «Кривбасс», в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Ориентировочная стоимость полузащитника составляет один миллион евро.

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Динамо Киев ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог Денис Кузык ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник: ТаТоТаке
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