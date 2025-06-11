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Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 20:18 | Обновлено 11 июня 2025, 20:47
771
3

Сергей РЕБРОВ: «Это было важно сделать, но мы не смогли»

Тренер – о матче в защите против Новой Зеландии

11 июня 2025, 20:18 | Обновлено 11 июня 2025, 20:47
771
3
Сергей РЕБРОВ: «Это было важно сделать, но мы не смогли»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался об игре защиты сборной Украины в матче против Новой Зеландии (2:1).

«В игре с Новой Зеландией нам было важно сконцентрироваться на защитных действиях. Важно было сохранить свои ворота в неприкосновенности. К сожалению, мы пропустили один гол, но, на мой взгляд, мы сыграли сконцентрированно в защите, что важно, и мы создали много моментов, чтобы выиграть матч», – сказал Ребров.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги товарищеского турнира в Торонто, где сине-желтая команда уступила Канаде (2:4) и победила Новую Зеландию (2:1).

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Новой Зеландии по футболу Илья Забарный Новая Зеландия - Украина Canadian Shield
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 3
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fifa2020
Ви це зробили, велику зеландію перемогли, тепер можна ще 2 роки сидіти в тренерському кріслі і просирати з позором румунам, грузинам, бельгійцям... а потім знов виграти в інвалідів і казати - ми це зробили, уря! Тебе гнати після румун треба було!
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+1
Alex86 1
Валил бы уже, очевидно не получилось и не получится
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+1
pmelnik7788
Пох, я не дивився і не буду поки це чмо тренує.
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0
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