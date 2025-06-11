Сергей РЕБРОВ: «Это было важно сделать, но мы не смогли»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался об игре защиты сборной Украины в матче против Новой Зеландии (2:1).

«В игре с Новой Зеландией нам было важно сконцентрироваться на защитных действиях. Важно было сохранить свои ворота в неприкосновенности. К сожалению, мы пропустили один гол, но, на мой взгляд, мы сыграли сконцентрированно в защите, что важно, и мы создали много моментов, чтобы выиграть матч», – сказал Ребров.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги товарищеского турнира в Торонто, где сине-желтая команда уступила Канаде (2:4) и победила Новую Зеландию (2:1).