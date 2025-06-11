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  4. Сергей РЕБРОВ: «Он профессионал и заслуживает играть все матчи»
Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 09:45 |
2354
0

Сергей РЕБРОВ: «Он профессионал и заслуживает играть все матчи»

Главный тренер сине-желтых выделил игру защитника Ильи Забарного

11 июня 2025, 09:45 |
2354
0
Сергей РЕБРОВ: «Он профессионал и заслуживает играть все матчи»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подвел итоги товарищеского турнира в Торонто, где сине-желтая команда уступила Канаде (2:4) и победила Новую Зеландию (2:1).

Наставник признался, что считает защитника Илью Забарного одним из лучших игроков на товарищеском турнире в Канаде:

– Илья Забарный провел максимальное количество минут на этом турнире. В первом матче забил мяч, а с Новой Зеландией вышел на игру с капитанской повязкой. Как вы оцениваете его сезон и его развитие? Ходят слухи, что он может перейти в «ПСЖ»...

– То же, что я говорил о Мудрике, могу сказать и о Забарном. Он – настоящий профессионал, который заслуживает играть все матчи. Перед поединком с Новой Зеландией я спросил его: «Как ты себя чувствуешь?»

Он ответил, что полностью готов и хочет играть. Это профессионал и очень порядочный человек. Я очень часто с ним разговариваю – он действительно переживает за Украину и хочет помочь в каждом матче, играет на максимуме. И против Новой Зеландии, и против Канады он был одним из лучших, – рассказал Ребров.

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Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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