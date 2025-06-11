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  4. Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
11 июня 2025, 09:03 |
1534
0

Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины

Наставник украинской команды прокомментировал отсутствие вингера Михаила Мудрика

11 июня 2025, 09:03 |
1534
0
Ребров назвал имя футболиста, которого сильно не хватает сборной Украины
УАФ. Сергей Ребров

11 июня состоялся матч товарищеского турнира Canadien Shield, который проходил в канадском городе Торонто. Сборная Украина сумела одолеть команду Новой Зеландии со счетом 2:1 и заняла второе место среди четырех участников.

После завершения этого противостояния главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров прокомментировал отсутствие вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика, отстраненного от футбола из-за обвинений в употреблении допинга:

– Во-первых, насколько сборной Украины сложно играть без одной из лучших своих звезд – Мудрика? Во-вторых, можно ли повторить успех 2006 года, когда Украина выступила на ЧМ в Германии, а вы были игроком?

– Мудрик – действительно очень важный игрок, он – важная часть нашей команды. Нам не хватает этого исполнителя, он действительно нам очень помогает. К сожалению, сейчас мы не можем его использовать, но надеемся, что он вернется в сборную и, конечно, в свой клуб. Мы все поддерживаем его.

Относительно 2006 года, для меня это разное время, разные команды. Я не могу сравнивать и себя, потому что тогда я был игроком, а сейчас тренер. Могу заверить, все ребята приезжают в сборную с большим желанием и выкладываются по полной.

Даже сейчас, по завершении сезона, когда пришлось лететь через Атлантику, все понимают, насколько важны подобные матчи, важно играть за Украину. Важно также для украинской диаспоры, что национальная сборная Украины впервые приехала в Канаду, – рассказал Ребров.

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Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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