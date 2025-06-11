Зинченко обогнал Довбика по голам за сборную. На какое место поднялся?

11 июня состоялся матч товарищеского турнира Canadien Shield, который проходил в канадском городе Торонто. Сборная Украина сумела одолеть команду Новой Зеландии со счетом 2:1 и заняла второе место среди четырех участников.

Очередным голом за сборную отличился Александр Зинченко, который стал для него 12-м в футболке национальной команды.

Только 7 футболистов забивали больше за «сине-желтую» команду:

Андрей Шевченко – 48

Андрей Ярмоленко – 46

Евгений Коноплянка – 21

Роман Яремчук – 17

Сергей Ребров – 15

Олег Гусев – 13

Виктор Цыганков – 13

Сергей Назаренко – 12

Александр Зинченко – 12

Александр Зинченко отметился голами в двух канадских матчах сборной Украины, а на то, чтобы забить 12 мячей, ему понадобилось 73 матча. Стоит отметить, что защитник лондонского «Арсенала» обогнал форвардов Артема Довбика (36 матчей, 11 голов) и Евгения Селезнева (58 матчей, 11 голов).