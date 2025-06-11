Футболист киевского Динамо не признает свою вину. Ему дали срок за насилие

Футболист киевского «Динамо», Жерсон Родригеш, который провел сезон 2024/25 в аренде в чемпионате Португалии, не намерен признавать свою вину в деле о насилии.

29-летний форвард был приговорен к 18 месяцам условного тюремного заключения, так как он обвинялся в домашнем насилии, побоях и драках. Игрок сборной Люксембурга в своих социальных сетях сообщил, что не признает свою вину:

«Я беру слово сегодня не для того, чтобы оправдываться, а чтобы говорить от сердца. Я был признан виновным в деле о насилии. Это решение суда, принятое в Люксембурге, которое я уважаю.

Но уважение решения не означает, что я должен принимать его как единственную правду, которая меня определяет. Это не моя история. Я не делал этого», – обратился Родригес.

Родригес присоединился к «Динамо» в 2019 году – киевский клуб заплатил за форварда 2 млн евро. С тех пор футболист из Люксембурга так и не смог закрепиться в основе украинской команды. Он играл в арендах в чемпионатах Турции, Франции, Словакии, Португалии, Китая и Саудовской Аравии.