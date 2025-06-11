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  4. Дальше – Йожеф Сабо. Ребров вышел на пятое место в истории сборной Украины
Украина. Премьер лига
11 июня 2025, 08:36 | Обновлено 11 июня 2025, 09:04
681
0

Дальше – Йожеф Сабо. Ребров вышел на пятое место в истории сборной Украины

11 июня сборная Украины обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче

11 июня 2025, 08:36 | Обновлено 11 июня 2025, 09:04
681
0
Дальше – Йожеф Сабо. Ребров вышел на пятое место в истории сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

11 июня состоялся матч товарищеского турнира Canadien Shield, который проходил в канадском городе Торонто. Сборная Украина сумела одолеть команду Новой Зеландии со счетом 2:1 и заняла второе место среди четырех участников.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров одержал 13-ю победу во главе национальной команды и вышел на пятое место по этому показателю. Нынешний наставник обогнал Алексея Михайличенко.

Наставники сборной Украины по количеству матчей:

  1. Олег Блохин – 28
  2. Андрей Шевченко – 25
  3. Михаил Фоменко – 24
  4. Йожеф Сабо – 16
  5. Сергей Ребров – 13

По проценту побед Ребров занимает четвертое место, но в рейтинге учитываются только те специалисты, которые работали со сборной минимум десять матчей.

  1. Михаил Фоменко – 65%
  2. Алексей Михайличенко – 57%
  3. Андрей Шевченко – 49%
  4. Сергей Ребров – 48%

Главная проблема Реброва в сборной – игра в обороне. Процентное соотношение пропущенных голов к забитым составляет 83%, это намного хуже, чем у Йожефа Сабо (56%), Алексея Михайличенко (51%) и Михаила Фоменко (33%).

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Николай Титюк Источник: UA-Football
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