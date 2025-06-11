Дальше – Йожеф Сабо. Ребров вышел на пятое место в истории сборной Украины

11 июня состоялся матч товарищеского турнира Canadien Shield, который проходил в канадском городе Торонто. Сборная Украина сумела одолеть команду Новой Зеландии со счетом 2:1 и заняла второе место среди четырех участников.

Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров одержал 13-ю победу во главе национальной команды и вышел на пятое место по этому показателю. Нынешний наставник обогнал Алексея Михайличенко.

Наставники сборной Украины по количеству матчей:

Олег Блохин – 28 Андрей Шевченко – 25 Михаил Фоменко – 24 Йожеф Сабо – 16 Сергей Ребров – 13

По проценту побед Ребров занимает четвертое место, но в рейтинге учитываются только те специалисты, которые работали со сборной минимум десять матчей.

Михаил Фоменко – 65% Алексей Михайличенко – 57% Андрей Шевченко – 49% Сергей Ребров – 48%

Главная проблема Реброва в сборной – игра в обороне. Процентное соотношение пропущенных голов к забитым составляет 83%, это намного хуже, чем у Йожефа Сабо (56%), Алексея Михайличенко (51%) и Михаила Фоменко (33%).