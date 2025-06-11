Дальше – Йожеф Сабо. Ребров вышел на пятое место в истории сборной Украины
11 июня сборная Украины обыграла Новую Зеландию в товарищеском матче
11 июня состоялся матч товарищеского турнира Canadien Shield, который проходил в канадском городе Торонто. Сборная Украина сумела одолеть команду Новой Зеландии со счетом 2:1 и заняла второе место среди четырех участников.
Главный тренер «сине-желтых» Сергей Ребров одержал 13-ю победу во главе национальной команды и вышел на пятое место по этому показателю. Нынешний наставник обогнал Алексея Михайличенко.
Наставники сборной Украины по количеству матчей:
- Олег Блохин – 28
- Андрей Шевченко – 25
- Михаил Фоменко – 24
- Йожеф Сабо – 16
- Сергей Ребров – 13
По проценту побед Ребров занимает четвертое место, но в рейтинге учитываются только те специалисты, которые работали со сборной минимум десять матчей.
- Михаил Фоменко – 65%
- Алексей Михайличенко – 57%
- Андрей Шевченко – 49%
- Сергей Ребров – 48%
Главная проблема Реброва в сборной – игра в обороне. Процентное соотношение пропущенных голов к забитым составляет 83%, это намного хуже, чем у Йожефа Сабо (56%), Алексея Михайличенко (51%) и Михаила Фоменко (33%).
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